Ligne rose : Valérie Plante invite les partis politiques à écouter les Montréalais

Valérie Plante a invité dimanche les partis politiques à écouter les Montréalais, à la suite de la prise de position de la Coalition Avenir Québec (CAQ) qui se dit prête à s’opposer à la création de la ligne rose, promise par Projet Montréal, si elle remporte les élections provinciales.

À LIRE AUSSI: Non à la ligne rose de Valérie Plante: une question de choix, selon Legault

«Les Montréalais ont dit clairement lors de la dernière campagne municipale : ‘‘on veut du transport collectif, on veut du métro, on veut des autobus’’. C’est ce que je fais. Et j’invite tous les partis politiques à entendre la volonté des Montréalais», a réagi la mairesse de Montréal lors d’un point de presse.

Le chef de la CAQ François Legault a indiqué samedi qu’il ne financerait pas le projet de ligne rose du métro si son parti forme le prochain gouvernement.

«Nonobstant leur décision, moi j’avance, a ajouté Mme Plante. C’est clair que la ligne rose c’est une des solutions vraiment importantes pour venir désengorger le métro actuel.»

Elle a soutenu que lors des élections municipales de novembre, qui ont porté au pouvoir Projet Montréal, les électeurs ont voté «massivement» en faveur du transport collectif, dont la ligne rose.