Questionnement sur les écoles du Québec

Je ne sais pas ce que les gens ont contre les écoles privées. Car privées ou non, il y aura toujours le même nombre d’élèves à servir et le même nombre de professeurs à trouver pour leur enseigner. Si on enlevait les écoles privées, est-ce qu’on ferait vraiment des économies, puisqu’il faudrait inclure ces élèves au secteur public, et peut-être même construire de nouvelles écoles pour les accueillir ? D’ailleurs, à voir la dégradation de nos écoles publiques, on peut se demander si ceux qui les ont entretenues l’ont fait avec leur pleine conscience. Et si c’était les commissions scolaires qui devaient le faire avec nos taxes, qu’ont-elles fait de cet argent qu’on leur a donné ?

Un anonyme

Ce sont effectivement les commissions scolaires qui sont responsables de l’entretien des écoles du Québec. Elles le font en puisant dans la taxe scolaire et grâce aux investissements gouvernementaux. Les gens n’en ont pas contre les écoles privées, mais bien contre les subventions accordées par le gouvernement aux écoles privées.