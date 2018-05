Soccer amateur : un club de Boucherville s’envole pour la Suède

Un groupe de 15 jeunes filles de Boucherville vivront un rêve, au mois de juillet prochain, en participant à la Coupe Gothia, un tournoi de soccer amateur international tenu en Suède.

Âgées de 14 ans, elles ont obtenu leur billet en remportant un tournoi mettant aux prises quatre équipes, dimanche à Boucherville, damant le pion aux clubs de Sainte-Julie, Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil.

Le tournoi, qui se mettra en branle le dimanche 15 juillet, à Göteborg, mettra aux prises environ 1700 équipes masculines et féminines provenant de 80 pays. Plusieurs catégories sont mises en place pour permettre aux jeunes de 11 à 18 ans d’y participer. Au total, ce sont 24 équipes du Canada qui obtiendront cette chance.

Un tour du chapeau opportun

Après avoir maintenu un dossier de 2-0-1 lors du tournoi préliminaire, sans accorder le moindre but, les Bouchervilloises ont frappé un grand coup en vainquant Longueuil au compte de 3-0 en finale. Keyona Coulombe a inscrit les trois buts.

«On a vraiment hâte! On a vraiment travaillé fort pour y aller!», s’est exclamée la marqueuse quelques instants après le duel décisif.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

«Quand on a su qu’on avait cette chance, il y a deux semaines, on s’est beaucoup entraînées avec les "coachs", qui nous ont beaucoup aidées. On a réussi à se rendre au bout et on est vraiment excitées!»

S’ouvrir sur le monde

Ayant l'esprit compétitif, l’héroïne du match a indiqué que ses coéquipières et elles ne visaient rien d’autre que la victoire, sans pour autant ignorer l’opportunité globale qu’offre ce voyage de 11 jours à l’étranger.

«On veut gagner, mais on est simplement contente de participer, puisque le but premier est d’avoir du "fun".»

C’est aussi la mission que se sont donnée les organisateurs de la Coupe Gothia. «Ce sont les équipes et les participants provenant de partout dans le monde qui font de ce tournoi un événement unique. Un espace de rencontre pour les jeunes du monde, sans tenir compte de la religion, de la couleur de peau et de la nationalité», peut-on lire sur le site web du tournoi.

«En fait, le but ultime de ce tournoi-là est de rencontrer des gens. C’est une occasion pour [les jeunes] d’échanger», a ajouté Christian Caron, porte-parole de SKF Canada.

Commanditée par SKF, une multinationale spécialisée dans les pièces de roulement industrielles, une grande majorité des autres clubs qui participeront à la Coupe Gothia n’aura pas à défrayer les coûts pour les déplacements et l’hébergement des joueurs et de leurs accompagnateurs.