Un nouveau nid pour les faucons de l’échangeur Turcot

Les deux faucons de l'échangeur Turcot, Polly et Algo, qui ont été forcés de déménager à cause des travaux, ont trouvé un nouveau domicile. Les deux oiseaux vivent maintenant dans le clocher d’une église de l’arrondissement Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.

Ce couple de faucons pèlerins retient l'attention depuis quelques semaines dans l’arrondissement de l’ouest de la métropole.

Après avoir élu domicile durant près de six ans sur l'un des piliers de l'échangeur Turcot, l'endroit devenait de moins en moins propice pour le duo. Leurs plus fidèles admirateurs, comme Christian Frischti, qui les observe depuis 2015, ont perdu leur trace durant quelques semaines.

«On les voyait de moins en moins à Turcot, on avait hâte qu'ils s'en aillent de là parce que c'était vraiment l'enfer», a expliqué le photographe et ornithologue amateur à TVA Nouvelles.

«On s'est mis à les chercher, sachant qu'ils venaient dans le coin. Un de nos collègues les a aperçus en janvier. Finalement, début mai, on les a vus rentrer dans un orifice», a ajouté M. Frischti.

Les moindres gestes scrutés

Leur déménagement est loin d'être passé inaperçu auprès de ceux qui adorent observer leurs moindres faits et gestes.

«Il y a une fascination pour les rapaces en général, parce qu'ils sont au "top" de la chaîne alimentaire. Ils sont puissants, ils sont beaux», a expliqué M. Frischti.

«On sait que c'est l'animal le plus rapide au monde. On peut le voir en piqué descendre à 380 km/h, donc ça, c'est vraiment impressionnant», a renchéri Ève Belisle, une admiratrice des faucons.

L'intérêt pour Poly et Algo ne date pas d'hier. Déjà, en 2011, ils avaient fait la manchette en raison d'une somme de 50 000 $ investie par le gouvernement pour assurer leur surveillance et leur évolution.

Le faucon pèlerin est réputé pour sa capacité à s'adapter en zone urbaine. À Montréal, on dénombre plus d'une quinzaine de sites de nidification. Si l'espèce est protégée, elle ne compte plus parmi les espèces menacées de disparition, depuis décembre.