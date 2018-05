LEGAULT Marguerite

née Prévost



À Montréal, le 24 mai 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée Madame Marguerite Prévost, épouse de feu Gérard Legault.Elle était la soeur de: feu Laurence, Jeanne, Marthe, feu Laurent et feu Claude. Elle laisse également dans le deuil ses cousins et cousines, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 29 mai dès 10h en l'église de St-Eustache, 123 St-Louis, suivi des funérailles à 11h et de l'inhumation au cimetière de St-Eustache514-381-6664