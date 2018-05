10 erreurs que tout le monde fait en appliquant son vernis qu’il faut cesser immédiatement

Appliquer du vernis peut s’avérer un beau moment de détente ou un véritable enfer si c’est fait tout croche. Question de rendre ce moment agréable et efficace, voici les erreurs à éviter dès maintenant pour avoir une manucure de feu!

Une publication partagée par NAILS by MEI (@nailsbymei) le 3 Mai 2018 à 10 :18 PDT

1. Mettre le vernis immédiatement après le dissolvant

Qui n’a jamais appliqué directement son nouveau vernis immédiatement après avoir nettoyé celui d’avant pour faire ça rapido presto ? Passer d’une étape à l’autre trop rapidement peut considérablement réduire la tenue du vernis.

La solution ? Après avoir démaquillé les ongles avec du dissolvant, on les nettoie avec de l’alcool à friction.

2. Ne pas avoir la bonne lime à ongles

Une publication partagée par NAILSWAG (@nail_swag) le 17 Avril 2018 à 9 :10 PDT

Il n’est pas nécessaire d’utiliser une lime à ongles avec un gros grain. Trop limer ou avoir une lime trop abrasive peut causer de la douleur et engendrer un dédoublement de l’ongle. Idéalement, il faudrait utiliser la lime avec les plus petits grains possible et y aller doucement en limant nos petites griffes.

3. Ne pas mettre de base à vernis

S’il est SUPER important de bien préparer notre peau quand on se maquille le visage, c'est également à considérer quand on se peint les ongles. Pour une tenue digne de ce nom, il faut appliquer au moins une couche de base sur nos ongles. Elle permet non seulement de les nourrir et de les fortifier, mais elle prévient contre la décoloration de notre vernis sur nos ongles. Plus besoin de bouder le rouge et le noir !

4. Ne mettre qu’une couche trop épaisse parce qu’on n’est pas patiente

Une publication partagée par NOEMIE LACERTE (@noemielacerte) le 18 Avril 2018 à 2 :16 PDT

Les pros de la manucure s’entendront sur ce point : la patience est notre meilleure amie! Prenez le temps de mettre au moins deux couches minces et surtout, attendez que chacune d’entre elles soit complètement sèche. Oui, ça peut-être long, mais cela fait toute la différence.

5. Être cheap en top coat

Si parfois la plupart d’entre nous sommes très (trop) généreuses dans nos couches de vernis, on ne l'est pas mal moins avec le top coat. Le produit est fait pour faire tenir le vernis et sécher rapidement. Il ne faut donc pas avoir peur d'en mettre une bonne quantité. Il s’agit peut-être de la dernière étape, mais c’est l’une des plus importantes et il ne faut pas la négliger !

6. Entreposer ses vernis à la lumière et au chaud

Une publication partagée par essie (@essie) le 23 Mai 2018 à 11 :00 PDT

Certains vernis peuvent changer de couleur ou décolorer s’ils sont exposés à la lumière. La chaleur, elle, peut causer le changement de texture de votre vernis. La formation de bulles ou un vernis trop épais peut littéralement gâcher votre flacon de vernis préféré.

7. Ne pas démaquiller entièrement son ongle

Ne pas prendre le temps d’enlever correctement le vernis avant d’en mettre un autre n’est vraiment pas recommandé, puisque cela peut dessécher l’ongle. En plus, soyons honnêtes : un vieux restant de vernis, c’est visible et pas joli du tout.

8. Ne pas nourrir ses cuticules

Une publication partagée par Celebrity Manicurist (@nailsbymarysoul) le 9 Mai 2018 à 12 :07 PDT

Les cuticules servent à protéger les ongles des bactéries, il ne faut donc surtout pas les couper! Pour en prendre soin, il s’agit de les hydrater à l’aide d’une huile spécifique ou une crème hydratante. Quand vient le temps de faire la manucure, il ne faut pas les retirer. Il suffit de les repousser à l’aide d’un bâtonnet avant d’appliquer le vernis.

9. Prendre une douche dans les heures qui suivent

Il est conseillé de ne pas exposer nos ongles enduits de vernis à l’eau chaude durant environ 12 heures. Selon les experts du nail art, il s’agit du temps nécessaire pour que le vernis durcisse entièrement. Bon, utilisez quand même votre bon jugement pour ne pas délaisser votre hygiène corporelle, quand même !

10. Agiter la bouteille vigoureusement

Les vieilles croyances voudraient que l’on agite notre flacon avant de se badigeonner les doigts. En fait, ce geste est peut-être la raison d’une manucure gâchée. Au lieu de remuer notre flacon comme des maracas, il faut le rouler entre nos paumes de main. Cette action permet d’activer les éléments chimiques à l’intérieur, sans pour autant créer des bulles non désirées.

