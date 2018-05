10 produits en rabais chez Sephora qui valent vraiment la peine

Sephora nous fait plaisir cette semaine en liquidant une bonne partie de son inventaire, ce qui nous permet d'ajouter quelques produits cool à notre sac de maquillage sans avoir à piger dans ses économies.

À l'occasion de son solde d'été, le magasin de cosmétiques offre plus de 200 produits avec des réductions allant jusqu'à 50%. Amenez-en des rabais! Toutefois, même si on aimerait (presque) tout acheter, il faut quand même faire des choix.

Voici donc 10 produits en méga rabais qui valent vraiment la peine de se procurer à prix mini durant le solde d'été Sephora:

1. Si vous cherchez une seule palette où trouver toutes les couleurs neutres que vos yeux désirent, la voici!

Palette de fards à paupières Naked Ultimate Basics, 34$ (au lieu de 68$)

2. Les ensembles «Sephora Favorites» nous font déjà économiser et si on ajoute un «petit» 50% de rabais, ça vaut vraiment la peine!

Ensemble Sephora Favourites: Give Me Some Nude Lip, 17$ (au lieu de 34$)

3. Si vous aimez le scintillant, cette palette de fard à paupières de Nars est le produit pour vous. Parfait pour un look naturel d'été.

Palette de fards à paupières Danger Control de Nars, 31$ (au lieu de 62$)

4. Celles qui ont de la difficulté à choisir leur rouge à lèvres auront l'embarras du choix avec ce kit de mini rouges à lèvres de cinq nuances.

Trousse de rouges à lèvres Little Vices de Urban Decay, 17,50$ (au lieu de 35$)

5. Les adeptes du beau «glow» sans l'effet pailleté vont ADORER cet illuminateur aux reflets dorés de Shu Uemura.

Illuminateur «Glow in Gold» de Shu Uemura, 20$ (au lieu de 40$)

6. Cette base d'ombres à paupières corrige le teint en plus d'augmenter l'intensité et la durée de votre maquillage. Parce qu'on déteste quand la couleur s'accumule dans les plis de nos paupières!

Base de fard à paupières correctrice de couleur Lock-It de Kat Von D, 18$ (au lieu de 33$)

7. Vous ne manquerez pas de choix le matin avec cette palette de fards à joues de quatre couleurs.

Palette de fards à joues Anastasia Beverly Hills, 27$ (au lieu de 39$)

8. Ceux et celles qui aiment créer des looks plus «bold» vont adorer l'éventail de couleurs allant du vert au bleu de cette palette de Kat Von D.

Palette d'ombres à paupières I Am Divine de Kat Von D, 27,60$ (au lieu de 46$)

9. Cette trousse de Benefit comprenant un mascara, un crayon pour les sourcils, un blush et un rouge à lèvres est parfait pour votre sac de gym ou votre sacoche.

Trousse City Lights, Party Nights de Benefit, 29$ (au lieu de 42$)

10. Comme le pastel est toujours aussi tendance ce printemps, vous ne manquerez pas de choix avec cet ensemble de 6 vernis à ongles à petit prix.

Ensemble de vernis à ongles pastel Deborah Lipman, 29$ (au lieu de 42$)

