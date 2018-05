TOMASSI, Agata Ida (née Mambro)



À Montréal, le samedi 26 mai 2018 est décédée, à l'âge de 71 ans, Agata Ida Mambro Tomassi.Elle laisse dans le deuil son époux Donato Tomassi, ses enfants Tony (Clementina) et Dino (Milena), ses petits-enfants Alessandro, Luca, Erica, Korrina, Gabriella, Isabella, Samuele et Danyka, sa belle-mère Paolina Tomassi, ses frères Mario (Pina), Elio (Nina), Antonio (Carmela), ses belles-soeurs Maria, Teresa et Adele (Pierre) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au:10300, BOUL. PIE-IX, MONTRÉAL-NORD, H1H 3Z1Le mardi 29 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h.Les funérailles seront célébrées le mercredi 30 mai 2018 à 10h, en l'église Notre-Dame-de-Pompei et de là au cimetière Repos St-François D'Assise.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Marie Clarac seraient appréciés.