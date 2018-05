Accusé «sans fondement»: un ex-chef des Hells Angels poursuit l’État pour 2 millions $

L’ancien leader des Hells Angels Salvatore Cazzetta crie à l’injustice pour avoir été détenu pendant 20 mois pour gangstérisme avant d’être libéré de toutes les accusations, si bien qu’il poursuit maintenant l’État pour 2 millions $.

«[Les procureurs] ont délibérément abusé des pouvoirs qui leur sont conférés [...], ils ont perverti le système judiciaire; [Cazzetta] n’avait pas à être détenu pour des infractions qu’on lui reprochait, alors qu’il ne les avait pas commises», s’indigne l’ex-chef motard dans une poursuite civile rendue publique ce lundi.

Cazzetta, 63 ans, en a contre son arrestation survenue en novembre 2015, lors d’une frappe policière contre un réseau de stupéfiants.

À l’époque, Cazzetta avait été accusé de complot, recel et gangstérisme. Selon ce qu’indique le document de cour, les policiers avaient pu compter sur un agent civil d’infiltration dans cette affaire. Mais après l’opération antidrogue, un autre délateur aurait disculpé l’ancien chef des Hells Angels.

Ainsi, lors d’une rencontre avec les policiers peu après l’arrestation, ce délateur aurait affirmé que Cazzetta n’avait rien à voir dans le réseau de drogue démantelé. Et si les policiers avaient vu des échanges d’argent entre lui et Cazzetta, cela n’avait «aucun lien» avec le réseau de stupéfiants.

«Ce témoignage, les indications et les explications [du délateur] ont été d’une fiabilité, d’une exactitude et d’une utilité suffisamment importantes pour qu’il devienne le témoin “vedette” et devienne un témoin-collaborateur rémunéré par l’État», indique Cazzetta dans sa demande.

Sauf que ces éléments auraient été occultés de la preuve lors de l’enquête sur remise en liberté de Cazzetta, qui a passé un total de 20 mois en détention préventive dans cette affaire. Toutes les accusations ont finalement été abandonnées par la Couronne, qui n’avait pas à fournir d’explications.

Mais pour Cazzetta, l’arrêt des procédures a été prononcé parce que la poursuite n’avait pas de preuve contre lui. Il accuse même la Couronne d’avoir ainsi «perverti le processus judiciaire».

«[Cazzetta] soulève que les défendeurs ont commis une grave erreur en ayant une opinion préconçue de la culpabilité du demandeur [...], faussant leur objectivité, lesquels ont utilisé tous les moyens à leur portée afin d’obtenir gain de cause», déplorent les avocats de Cazzetta dans le document de cour.

L’ex-chef des Hells Angels cherche donc à être dédommagé pour avoir été «injustement» détenu, à la suite de «la manipulation de la preuve et d’un entêtement à poursuivre des procédures criminelles contre lui».

Il évalue le stress, l’angoisse, l’anxiété et l’insécurité à 2 millions $.

À moins d’un règlement à l’amiable, l’affaire sera présentée à un juge dans les prochaines semaines, au palais de justice de Montréal.