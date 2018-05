Aides à Airbus : Washington se dit prêt à négocier avec l’UE

Les États-Unis ont déclaré lundi devant l’OMC être prêts à négocier avec l’Union européenne pour mettre fin au différend concernant certaines aides européennes à des programmes aéronautiques d’Airbus, que Washington juge illégales.

«Nous sommes prêts à discuter avec l’UE et ses États membres sur la manière dont nous pourrions régler les désaccords entre les deux parties en ce qui concerne les subventions existantes incompatibles avec les règles de l’OMC et parvenir à un accord pour qu’aucune des deux parties n’accorde de nouvelles subventions non compatibles avec les règles de l’OMC», a dit un représentant américain auprès de l’Organisation mondiale du commerce.

Toutefois, a-t-il ajouté, «si c’est nécessaire, les États-Unis sont prêts à aller de l’avant dans le processus visant à prendre des mesures contre les produits de l’UE».

«Mais à l’évidence, ce qui est nécessaire pour régler ce différend, ce ne sont pas de nouvelles procédures à l’OMC, mais un réel désir de régler ce différend», a-t-il conclu.

Cet appel intervient alors qu’Airbus a annoncé le 22 mai s’être finalement mis en conformité avec le jugement du 15 mai de l’OMC sur les avances remboursables dans le cadre de certains de ses programmes aéronautiques.

Selon Airbus, l’avionneur européen et les États membres de l’Union européenne concernés (France, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni) «ont approuvé plusieurs amendements relatifs aux avances remboursables accordées à l’A380 et à l’A350XWB».

L’instance d’appel de l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC a démontré dans un document publié le 15 mai que «l’Union européenne et certains (de ses) États membres ne se sont pas conformés aux recommandations et décisions de l’ORD» dans ce litige opposant Bruxelles à Washington depuis 2004.

Boeing avait alors déclaré que ce verdict final donnait le droit aux États-Unis d’appliquer des sanctions commerciales évaluées à plusieurs milliards de dollars par an.

Mais jusqu’à présent, les États-Unis n’ont pas demandé à l’OMC de déterminer le montant de telles sanctions.

Après une trêve dans les années 1990, Airbus et Boeing s’affrontent depuis octobre 2004 devant l’OMC par le biais de leurs gouvernements respectifs qui ont déposé deux plaintes simultanées dénonçant les aides publiques accordées à chacun d’entre eux.

La décision dans l’affaire dite «Airbus contre Boeing» est attendue dans le courant de l’année par le groupe européen, pour qui «un accord négocié demeure la seule véritable solution au différend qui oppose les deux entreprises depuis 15 ans».