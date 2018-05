[AUDIO] Quand Philippe Couillard renvoie la balle à Paul Arcand...

En entrevue au micro de Paul Arcand, lundi au 98,5 FM à Montréal, le premier ministre Philippe Couillard a interchangé les rôles avec l’animateur, l’instant d’une question...

Arcand est revenu sur les rumeurs voulant que la vice-première ministre Dominique Anglade s’active en coulisse afin de succéder au premier ministre, ce qu’elle a d’ailleurs nié vendredi.

«Ç'a l’air que Dominique Anglade travaille fort pour vous remplacer...», a lancé l’animateur.

«Ah! Les rumeurs vous savez, M. Arcand, en politique...», a rétorqué le premier ministre avant d’ajouter «moi, je parle à Dominique tous les jours et j’ai entièrement confiance en elle et d’ailleurs, elle l’a réaffirmé, mais vous savez, au-delà de ça là, quand j’étais ministre avec Jean Charest, toutes les deux semaines, j’avais un article comme ça sur moi et ce n’était même pas vrai. On ne peut pas empêcher les gens de faire toute sorte de scénarios de rumeurs, etc.»

«Vous dites, dans le fond, à Dominique Anglade de se calmer peut-être, pis Alexandre Taillefer de ne pas y penser trop vite... C’est rare qu’on voie un président de campagne arriver en disant : “Je rêve depuis que je suis tout petit d’être premier ministre”», a poursuivi Paul Arcand.

C’est à ce moment que le politicien a habilement renvoyé la question à l’animateur...

«Pourquoi? L’ambition, j’aime bien Monsieur Arcand. [...] Ça se peut-tu qu’il y ait un animateur derrière votre dos qui regarde votre fauteuil aussi, Monsieur Arcand? Moi, je pense que ça se peut», a-t-il demandé.

«Moi, je suis en élection tous les jours», a répondu Paul Arcand du tac au tac.

«Mais vous vivez avec ça, hein? Pis vous dites [...] je vais continuer à être le meilleur animateur du matin. C’est ça que vous vous dites, hein? Possiblement! Eh bien c’est la même chose pour moi. Les gens de qualité autour de moi qui ont des ambitions, parfait! La seule chose c’est qu’en politique, dans un groupe politique, l’ambition personnelle, elle doit être canalisée dans le succès collectif. C’est ça qu’il faut faire et c’est comme ça qu’on réussit aussi ses ambitions personnelles. Alors, c’est une bonne chose», a plaidé Couillard.

À cet effet, le premier ministre a réaffirmé son leadership au sein du Parti libéral.

«J’ai autour de moi des gens très forts. Pour avoir des gens forts autour de soi, ça prend un leader fort. Il y a un parti, il y a un caucus, il y a un chef, c’est moi. Maintenant, il y a des gens forts autour de moi et j’en suis très fier et c’est un bon signe pour la population et autour de moi il y a des gens de grandes qualités», a-t-il mentionné.

Philippe Couillard se dit également convaincu «de gagner» ses élections.

«Je vais gagner. [...] Je vais gagner monsieur Arcand. [...] Il y a un élan extraordinaire au Québec. Pourquoi l’interrompre? Pourquoi pas aller encore plus loin? Ça va être notre message», a-t-il conclu.