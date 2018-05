De zéro à héros

Samedi le 26 mai, Mamoudou Gassama, que la planète surnomme désormais Spider Man, a réalisé un exploit. En moins d’une minute, le jeune malien de 22 ans a escaladé à mains nues la paroi d’un immeuble du XVIIIe arrondissement de Paris pour secourir un enfant de quatre ans suspendu dans le vide depuis de longues secondes.

Ce sauvetage spectaculaire a été immortalisé par un badaud et a été visionné depuis par des millions de personnes sur les médias sociaux.

Le hic, c’est que le nouveau héros national français est un «sans papier». En plus de mettre sa propre vie en jeu, il a volé au secours du bambin au risque. Un geste de courage altruiste forçant le respect.

Depuis son arrivée en France, Mamoudou Gassama travaille au noir et loge dans une chambre du foyer Montreuil, qui abrite 430 lits destinés aux travailleurs migrants. Mais lundi, vêtu d’une chemise blanche et d’un jeans, il était reçu à l’Élysée par Emmanuel Macron en personne, qui lui a proposé d’être naturalisé français. Spider Man aura donc sa citoyenneté et pourra évoluer en toute légalité sur le territoire de l’Hexagone. Ça aussi, ça relève de l’exploit.

Photo AFP

Les sapeurs-pompiers parisiens y sont même allés d’un petit clin d’œil sur Twitter : « M. Mamoudou Gassama partage les valeurs de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Nous sommes prêts à l’accueillir!»

Voilà une histoire capable de faire ombrage au plus merveilleux des contes de fée, vous dites-vous. Un beau petit garçon a eu la vie sauve grâce à un héros populaire et un pauvre migrant aura le privilège d’être naturalisé français des suites de son exploit. Soulignons au passage que l’histoire du jeune Gassama n’est pas sans rappeler celle de Lassana Bathily, un Malien ayant obtenu la nationalité française après avoir sauvé des clients de l’Hyper Cacher suite à un acte terroriste, en janvier 2015.

Mais une question demeure : faut-il donc poser un geste héroïque pour avoir droit à la citoyenneté française? Et les autres migrants présents en sol français, mettons? Je parle de ceux qui sont victimes de racisme systémique, qui peinent à se trouver un travail décent, sont victimes de violence et s’entassent dans les cités. Ils n’auront sans doute pas droit aux mêmes égards. Du moins sans acrobatie virale.

La France n’est pas particulièrement un modèle en ce qui a trait à ses politiques d’immigration ni à la façon dont elle deal avec ses différentes communautés culturelles. N’y a qu’à penser à la montée du Front national et à la façon dont l’état a décidé de contrôler l’habillement de certaines femmes musulmanes pour s’en convaincre.

Comprenez-moi bien, le geste qu’à posé Mamoudou Gassama est héroïque et il était primordial que l’état français honore son geste en lui octroyant la citoyenneté, même si, on va se le dire, Emmanuel Macron se ramasse beaucoup de capital politique au passage. Un pierre deux coups, comme on dit.

Mais je me demande si Mamoudou Gassada aurait été reçu à l’Élysée si son exploit n’avait pas été immortalisé sur un téléphone cellulaire.

J’en doute.