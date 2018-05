Des enfants à l’hôtel de ville

Les élus du conseil municipal de Montréal ont vécu lundi un moment attendrissant alors que quelques conseillers se sont présentés à l’hôtel de ville en compagnie de leurs enfants, soit quatre nouveau-nés et une petite fille.

C’est la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a souligné cet heureux évènement en partageant une photo des élus, en pleine conciliation travail-famille, sur Twitter.

Si fière de voir nos https://t.co/EGDLJp7dya siéger au conseil municipal avec leurs nouveaux-nés! Bienvenue à Victor, Lou, Graeson et Alexie 👶🏻 #polmtl pic.twitter.com/9TF9Jw5CSW — Valérie Plante (@Val_Plante) 28 mai 2018

On retrouve sur la photo la conseillère de ville dans Ville-Marie Sophie Mauzerolle, le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Pierre Lessard-Blais qui était avec son bébé et sa jeune fille, le conseiller de ville dans Verdun Sterling Downey et la responsable de la transparence et de la démocratie au comité exécutif Laurence Lavigne Lalonde.