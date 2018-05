Des États sur un pied d’alerte en attendant Alberto

Les États américains sur le golfe du Mexique sont sur un pied d'alerte à l'approche de la tempête subtropicale Alberto, qui devrait toucher terre lundi au nord de la Floride.

L’Alabama, la Floride et le Mississippi ont déclaré l'état d'urgence et ont émis des avis de pluies abondantes et de risques élevés d'inondations.

Alberto est la première tempête nommée de la saison des ouragans, qui ne commence officiellement que vendredi.

En passage sur Cuba dimanche, Alberto a laissé plus de 120 millimètres de pluie sur les régions de l'ouest de l'île, ce qui a causé d'importantes inondations, notamment à Villa Clara.