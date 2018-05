Encore des doutes au sujet de Vegas?

Après leur première victoire de la saison, à Dallas, lors du tout premier match de leur histoire, on disait : « Bah, comme on dit à Vegas, la chance du débutant. C’est cool de voir les Golden Knights avec une fiche de 1-0, mais ça ne durera pas. Oh que non. »

Exactement 81 matchs plus tard, les Golden Knights de Vegas terminaient au premier rang de la division Pacifique. Ils occupaient une place parmi les meilleures formations de la Ligue nationale.

Pourtant, le doute a toujours invité à la plus grande prudence.

« Ça ne peut pas continuer. L’équation ne tient pas. Une équipe à sa première saison dans le hockey professionnel de la Ligue nationale ne peut pas défier la logique. »

Par exemple : on leur concédait peu de chances d’éliminer les Kings de Los Angeles en première ronde des séries.

Les Golden Knights ont gagné en quatre matchs de suite.

Bon, après un tel résultat, on pouvait leur accorder des chances d’écarter de leur parcours les Sharks de San Jose.

Ils ont disputé six matchs pour convaincre les sceptiques.

Puis, les Jets de Winnipeg, cette puissance de la division Centrale qui venait d’éliminer P.K. Subban et les Predators de Nashville. Les Golden Knights les ont envoyés en vacances en cinq matchs.

Avec cette équipe, il n’y a plus rien qui tient la route. Les points de référence ont été rayés de toute comparaison.

Les statistiques

On pourrait s’attarder sur les statistiques dans l’analyse de la grande finale pour l’obtention de la coupe Stanley : par exemple, ils accordent 24,3 opportunités de marquer à cinq contre cinq (statistiques basées sur 60 minutes). Les Capitals composent avec 24,2 opportunités de marquer. Par ailleurs, ce qui est étonnant, les Golden Knights, en revanche, n’accordent que 19,2 chances à l’adversaire de surprendre leur gardien. Les Capitals en accordent 21,9.

Mais l’histoire des Golden Knights ne repose pas sur les chiffres. Elle repose sur les auteurs de cette incroyable randonnée. On reviendra souvent sur le fait que les joueurs abandonnés par leurs ex-employeurs ont crié vengeance.

Une théorie qu’on ne peut nier. Par contre, ça peut fonctionner pour quelques semaines, pour quelques mois. Mais, peut-on croire que 97 matchs plus tard, cette équipe participera à la grande finale. Qui plus est, elle a accompli l’exploit en ne disputant que 15 matchs. Il y a sûrement une erreur dans le scénario.

Mais les Golden Knights ont acheté un plan bien dressé par Gerard Gallant. Ils ont mis en application les consignes de la haute direction, menée par George McPhee, ils ont accepté de bâtir l’organisation avec un désir de vaincre qu’on retrouve chez les gagnants et non dans un groupe de joueurs qui avaient été laissés pour compte, il y a quelques mois.

Les leaders se sont manifestés pendant toute la saison.

Les feux de la rampe

On ne parle pas d’attitude chez les Golden Knights. Si, on en parle, mais dans un sens où elle explique les résultats. Les « abandonnés » ne se contentent pas de demi-mesures. Ils jouent jusqu’au bout de leurs forces, à chaque match, à chaque présence sur la patinoire.

Parfois, le talent de l’adversaire prévaudra... mais en aucun moment, les Golden Knights ne vont lâcher.

Certes, quelques joueurs sont sortis du peloton pour sonner la charge. Marc-André Fleury est encore sous les feux de la rampe alors que Sidney Crosby et son groupe sont en vacances. On pourrait en dire autant de Jonathan Marchessault, de Reilly Smith, de William Karlsson, d’Alex Tuch, de Shea Theodore, de Nate Schmidt, de Brayden McNabb, de Deryk Engelland, de David Perron, de James Neal, d’Eric Haula, bref, d’un peu tout le monde.

Même attitude... à Washington

Curieusement, les Capitals de Washington s’amènent en grande finale avec la même attitude. Avez-vous vu Alexander Ovechkin aussi déterminé, aussi transporté par le succès d’une équipe qui, après tant d’années, semble avoir trouvé LA solution ?

Son enthousiasme, son leadership, son sens de la compétition ont conquis les autres joueurs. Une question d’attitude, dit-on.

Deux équipes charriées par une détermination rafraîchissante s’affrontent ce soir. On attendait les Capitals depuis fort longtemps. On n’avait pas prévu que leurs rivaux seraient un groupe qui a soulevé les interrogations pendant toute la saison...

Décisions importantes

Evander Kane qui signe une entente de sept ans avec les Sharks de San Jose. Et voilà que l’agent de Nikita Kucherov doute que son client obtienne une proposition de contrat de longue durée.

C’est la période de l’année où les directeurs généraux doivent prendre des décisions qui auront un impact majeur sur les prochaines années. Kucherov a été décevant lors des trois derniers matchs de la série contre Washington. C’est une raison pour inviter les dirigeants du Lightning à la plus grande prudence.

Du moins, c’est évident que ça invite à une longue réflexion.

Il y a des noms importants qui retiendront l’attention au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Erik Karlsson et Drew Doughty obtiendront-ils ce qu’ils convoitent, des ententes de plusieurs années.

Et comme John Tavares, obtiendront-ils réponse à leurs interrogations sur l’avenir de l’organisation qui leur proposera des contrats de huit ans. Tavares croit-il que les Islanders ont fait un pas dans la bonne direction avec Lou Lamoriello héritant du poste le plus important du secteur hockey ? À 76 ans, ça demeure un risque.

Des promesses

Drew Doughty obtiendra-t-il l’assurance des Kings de Los Angeles que l’organisation prendra les grands moyens pour compétitionner au même niveau que les meilleures équipes de la ligue ? Quelles seront les options de Karlsson à Ottawa ?

À cet égard, Marc Bergevin a sans doute établi ses priorités. John Tavares est assurément le nom qui meuble les discussions. Mais, si ça ne fonctionne pas, quel sera le plan « B » ou le plan « C » ?

Qui choisira-t-on au repêchage des joueurs amateurs ? Le troisième choix du premier tour sera-t-il en mesure de faire le saut immédiatement ? Tout est maintenant sur la table. Un nouveau directeur général au Minnesota. Lamoriello qui débarque à Brooklyn. Don Waddell qui effectue un retour comme DG avec les Hurricanes.

Bref, ça promet.