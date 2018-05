Floués par une société minière qui vendait du rêve

3 affirmations douteuses

Le battage promotionnel rédigé pour la compagnie laisse présager que le projet minier a déjà le vent dans les voiles. « Des compagnies minières telles que [...] et Graphite Energy Corp extraient stratégiquement les minéraux du futur », peut-on notamment lire dans un communiqué de presse. Le même texte mentionne aussi que la compagnie produit déjà du graphène, un dérivé du graphite. Dans un autre communiqué, on mentionne que la société aurait déjà complété la phase exploratoire du projet.

Des représentants du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ont confirmé que le projet est toujours au stade d’exploration intermédiaire et ne détient pas encore le bail minier nécessaire pour commencer l’exploitation. Afzaal Pirzada concède que le texte devrait parler d’exploration plutôt que d’extraction.

Tesla a confirmé à notre Bureau d’enquête qu’elle n’était pas en conversation avec Graphite Energy Corp. Afzaal Pirzada, l’ancien PDG de la minière, dit que les compagnies technologiques font souvent référence à des compagnies comme Tesla pour illustrer le potentiel de leur produit. Mais Chris Parry, conseiller en investissement basé à Vancouver, dit qu’aucune compagnie crédible n’oserait faire une telle utilisation du nom et de la propriété intellectuelle de grosses compagnies « car cela ruinerait les chances de collaboration potentielle et causerait des ennuis auprès des régulateurs ».

Lors d’une visite des lieux, notre Bureau d’enquête a pu confirmer la présence du bâtiment en question. Ce dernier est cependant abandonné et en état de décrépitude. Afzaal Pirzada reconnaît que les structures ne contiennent aucun équipement et nécessitent d’importantes rénovations, des travaux que la compagnie n’a pas encore entamés.

Les investisseurs dans l’ignorance

« On est aux aguets (des cas de pump and dump en général) et on continue d’inspecter, de regarder ce qui se passe sur internet ou ailleurs, mais on invite également les gens à la plus grande prudence », s’est contenté de dire Sylvain Théberge, porte-parole de l’AMF.