Gymnastique : René Cournoyer sacré champion canadien

(Sportcom) – René Cournoyer est devenu, pour la première fois de sa carrière, champion canadien du concours individuel multiple chez les seniors lors des Championnats nationaux de gymnastique artistique qui se sont tenus à Waterloo, en Ontario, la fin de semaine dernière.

Il a cumulé un total de 83,100 points pour ainsi devancer l’Albertain Jackson Payne (81,500 points) et le double médaillé des Jeux du Commonwealth, le Montréalais Cory Paterson(78,700 points).

« Ça s’est extrêmement bien passé! J'ai réussi à battre mon record au concours multiple samedi en comptant 83.1 points! Ce dont je suis le plus fier, c’est d'avoir répété l'exploit dimanche avec 83.000 points au cumulatif de mes six finales. Je suis également très content d'avoir gagné une médaille à chacune de mes six finales! » a commenté le Repentignois.

Cournoyer a également remporté l’or au saut ainsi qu’une médaille d’argent aux anneaux et des médailles de bronze aux quatre autres engins.

Thierry Pellerin a décroché l’or au cheval d’arçons alors que Paterson a mis la main sur le bronze, à égalité avec Cournoyer, à la barre fixe.

Du côté féminin chez les seniors, c’est la Néo-Écossaise Ellie Black qui, pour la cinquième fois de sa carrière, est championne canadienne du concours individuel multiple. Elle a aussi gagné quatre médailles aux finales par engin.

La meilleure représentante québécoise a été Sophie Marois avec une cinquième place au total des engins.