Il a mal partout après 10 marathons en 10 jours

TROIS-RIVIÈRES | Un coureur de 48 ans qui a accompli l’exploit de courir 10 marathons en 10 jours dans les 10 provinces pour la recherche sur le cancer a terminé son défi en courant aux côtés du frère cadet de Terry Fox, une de ses idoles quand il était gamin.

Patrick Charlebois avait mal à son corps tout entier, lundi après-midi, mais il était aux anges après avoir couru les 10 derniers kilomètres de son Canadian Marathon Challenge avec Darrell Fox, à Vancouver. Darrell est le frère du regretté Terry Fox, connu pour son Marathon de l’espoir à l’été 1980, tandis qu’il était amputé d’une jambe.

Photo courtoisie, Canadian Marathon Challenge

Une douleur au mollet de Darrell aurait pu compromettre la finale, mais les deux hommes ont persisté jusqu’à la ligne d’arrivée, où ils se sont pris dans leurs bras.

« Courir avec Darrell signifiait beaucoup pour moi. Traverser la ligne d’arrivée avec lui a été extraordinaire. Honnêtement, je n’aurais pas osé, mais c’est lui qui m’a fait une accolade », raconte le coureur, qui a parcouru un total de 422 kilomètres en 10 jours.

Photo courtoisie, Canadian Marathon Challenge

Patrick Charlebois avait 10 ans quand Terry Fox a amorcé son Marathon de l’espoir dans le but de traverser le pays d’un océan à l’autre avec une jambe artificielle. Charlebois a commencé à courir cet été-là, inspiré par la détermination de Fox.

Le coureur s’est baigné dans l’océan Atlantique au départ, comme l’avait fait Terry Fox, pour lui rendre hommage. Il a aussi fait 15 push-ups avant chaque départ, comme le faisait son idole.

Patrick Charlebois avait d’ailleurs choisi de dédier cet exploit à la Fondation Terry Fox, qui se dévoue à la recherche sur le cancer.

Photo courtoisie, Canadian Marathon Challenge

Appuis

Des coureurs d’un peu partout au pays sont venus faire de petits bouts avec lui, lors de son défi. Il se souvient d’une dame de 75 ans avec qui il a couru quelques kilomètres, à Moncton.

« Elle a eu le cancer du sein. Et je peux vous dire qu’elle courait pas mal vite pour son âge. Elle m’a inspiré pour la suite du voyage », dit-il.

Son frère jumeau, Sylvain Charlebois, l’a aussi accompagné le temps de quelques kilomètres à Halifax.

Deuxième défi majeur

Le coureur d’endurance est aussi connu pour avoir couru sept marathons en sept jours sur sept continents, en janvier 2017. Il a trouvé son expérience canadienne plus difficile.

« Plus la série est longue, plus le défi mental est important je dirais. Le 10-10-10, c’est quand même 122 kilomètres de plus. Le défi physique est là, mais le mental est encore plus important », explique-t-il.

Le père de quatre enfants prendra l’avion de Vancouver vers Trois-Rivières mardi matin, et sera de retour au bureau mercredi.

Son parcours à travers le Canada