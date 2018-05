Killer7: la bande-annonce de la version PC remasterisée

Killer7, l’un des premiers jeux de Suda 51 déjà sorti sur PS2 et Gamecube en 2005 fera son grand retour en 2018 avec une version remasterisée sur PC.

Après une sortie initiale il y a 13 ans, sur Gamecube puis sur PS2, le jeu Killer7 s’en vient en 2018 sur Steam pour fêter les vingt ans du studio Grasshopper Manufacture Inc! Même si on ne sait toujours pas exactement comment le jeu a été retravaillé, on sait que NIS America est en charge de l’éditer, tandis qu’Engine Software s’occupe du développement.

Le jeu nous promet tout de même un « nouveau look » ainsi « qu'un style visuel intemporel parfaitement porté pour les machines modernes ».

Dans Killer7, vous incarnez Harman Smith, un homme de 65 ans possédant un artefact très spécial: il peut matérialiser sept personnalités différentes que vous pouvez toutes jouer! Ainsi, vous traquerez le fameux Kun Lan, dirigeant de l’organisation des Sourires Célestes composée de de pseudo-kamikazes. Bref, on aime.

Ce remaster est prévu en l'automne 2018.