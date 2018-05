La CAQ sur un nuage

Avec neuf points d’avance sur les libéraux selon le plus récent sondage et un congrès des membres à la fois couru et sans anicroche majeur, François Legault et la CAQ ont le sentiment d’être là où ils le voulaient à l’approche de l’été.

Il est peu probable que l’aiguille de l’opinion publique bouge beaucoup durant les vacances, bien que cette période soit parfois un peu favorable au gouvernement en place.

Tout n’était pas parfait, loin de là.

François Bonnardel a promis erronément de chiffrer les coûts du 3e lien pendant la campagne électorale. Geneviève Guilbault ne partageait pas l’avis de son chef sur les CPE qui devaient, selon lui, être favorisés. François Paradis, lui, a dû user de ses talents d’animateur de tribunes téléphoniques parce qu’il avait peu de réponses précises à fournir aux questions des militants sur les engagements de la CAQ en santé.

Puis, la candidate de Bertrand, Nadine Girault, a commis une erreur chronologique pour expliquer sa conversion caquiste. Il se dégage d’ailleurs une impression que les réponses fournies par les ex-libéraux passés à la CAQ, concernant l’attentat de la mosquée et les braises de l’intolérance, ont été soufflées par les stratèges.

Dans un parti en difficultés, ce genre de faux-pas aurait pris des proportions importantes.

Mais l’entourage du chef respire la confiance tranquille. Tout comme les militants qui, tout en étant enthousiastes, se retenaient d’afficher un excès de confiance.

La CAQ a annoncé qu’elle dirait non à la Ligne rose de Valérie Plante et s’est engagée à réduire à 90 minutes le délai d’attente moyen pour voir un médecin à l’urgence.

François Legault garde en réserve des engagements de réduction du fardeau fiscal, qui constitueront possiblement une pièce de résistance du programme caquiste.

LAPIN DANS UN CHAPEAU ?

Le Parti québécois a dévoilé le sien dans une certaine confusion à Drummondville.

Le document présenté hier matin faisait état de l’atteinte de la gratuité scolaire, mais personne au parti n’était en mesure d’en expliquer la portée ni le détail.

Le chef Lisée, qui avait laissé le plancher à sa partenaire Hivon samedi, a précisé à la toute fin que le parti s’engageait à rendre l’université gratuite pour les familles de revenu médian. Pas autant improvisé que le monorail du Congrès libéral, mais...