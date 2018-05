La Ford Mustang Shelby GT500 2020 aura l’air de ça

En attendant le dévoilement officiel de sa Mustang Shelby GT500, Ford a rendu public ce cliché croqué de haut.

À lire aussi: Un million pour la dernière Shelby Cobra?

Dès le premier coup d’œil jeté sur cette photo, on remarque la proéminente prise d’air située en plein centre du capot. Elle est si grande qu’elle déborde des bandes décoratives. De couleur blanche, ces bandes viennent agrémenter la peinture bleue.

À l’arrière, on note la présence d’un aileron. Étant donné l’angle de la photo, il est difficile d’en évaluer sa hauteur. Il semble aussi fait de fibre de carbone.

Un peu plus tôt au printemps, la Mustang Shelby GT500 s’était pointé le bout du nez. On avait alors remarqué qu’elle arborait, en plein centre de sa calandre, le fameux cobra qui caractérise les voitures Shelby.

Ford Mustang Shelby GT500

Au chapitre de la motorisation, on demeure encore dans le néant. À cet effet, Ford a précédemment annoncé qu’elle serait animée par un V8 suralimenté et que ce dernier développerait plus de 700 chevaux-vapeur. Mais c’est tout.

Une chose est certaine, la guerre est déclarée à la Dodge Challenger Hellcat et ses 707 chevaux-vapeur.

Actuellement, la Shelby GT350R est la Mustang la plus radicale dans le présent catalogue de Ford. Mue par un V8 de 5,2 L, elle développe 526 chevaux-vapeur. Quant à son prix de départ, il se chiffre à 84 388$. Il est encore trop tôt pour s’avancer sur celui de la Mustang Shelby GT500.

Pour le moment, la date de dévoilement n’a pas été annoncée. Nul ne serait étonné que Ford la présente en primeur mondiale au prochain Salon de l’automobile de Detroit ou de New York.