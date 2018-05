La maison des fous pour un aidant naturel

Mon ami Philippe* est un homme dont j’admire à la fois l’intelligence pragmatique (il gère de gros dossiers) et les compétences humaines. En somme, il est perspicace et sait interagir avec les autres avec écoute et empathie. Il est le fils unique d’une femme qu’il adore et qu’il a toujours admirée pour son indépendance, sa vivacité d’esprit et sa débrouillardise. Or, elle semble souffrir de démence depuis quelques années. Mais impossible pour lui d’obtenir un diagnostic formel. Si, lui, n’arrive pas à se désempêtrer dans le système, je me demande combien il existe de Philippe, aimants, prisonniers de cette maison des fous?

Au cours des dernières années, j’ai vu le niveau d’anxiété grimper chez mon ami et son amoureuse. Ils sont désemparés, exténués et impuissants, surtout. Et l’impuissance, c’est ce qui épuise le plus...

Parent de jeunes enfants, le couple fait tout ce qu’il peut pour permettre à la mère âgée de Philippe d’habiter dans sa maison le plus longtemps possible. En l’aidant financièrement notamment. Des sous qui servent à payer toutes sortes de frais, comme une femme de ménage et un homme à tout faire.

Paranoïa, colère et vide autour de soi

Toutefois, au cours des 24 derniers mois, le comportement de la dame a changé du tout au tout. Philippe ne reconnait plus la femme qui l’a mis au monde. Elle les a agressivement accusés de vol, sa femme et lui, avant de retrouver tout le matériel chez elle, là où il était censé être. Puis, pas un mot d’excuse.

L’aînée pique de telles colères qu’elle a fait le vide autour d’elle. Ses amis et sa sœur ne lui parlent plus. La femme de ménage a donné sa démission et l’homme à tout faire a accepté de continuer à faire son travail sous les supplications de mon ami. Cette femme, autrefois si sympathique que tout le monde voulait côtoyer, se retrouve désormais seule.

Incapacité d’avoir un diagnostic ; la maison des fous

C’est le père de Philippe qui, le premier, lui met la puce à l’oreille quant à une potentielle démence. Sans tarder, un rendez-vous est pris à la Société d’Alzheimer du Québec. Deux rencontres plutôt qu’une. L’accueil et l’écoute sont dignes de mention. À la lumière du récit et des signes présentés, le professionnel suggère plutôt à Philippe d’entrer en contact avec une spécialiste de la démence fronto-temporale. Ce qui est fait.

Encore là, tout va bien. La psychologue prend le temps de l’écouter et, en effet, à son avis, les probabilités d’une démence fronto-temporale semblent grandes. Pour confirmer le diagnostic, il faut faire un examen du cerveau, et vite, car la démence risque de dégénérer rapidement. Mais pour cela, une référence médicale est nécessaire. Et c’est là que la course à obstacles commence.

La puissance du médecin traitant

La mère de Philippe refuse catégoriquement d’aller voir son médecin. Pour elle, tout va bien et rien de justifie une visite « chez son docteur ».

En fils aimant et engagé, il tente donc lui-même de joindre le médecin traitant. La secrétaire du CLSC joue franc jeu et lui conseille de ne pas trop cultiver d’espoir. Le médecin ne le rappellera pas. Sa seule chance : lui écrire une lettre lui expliquant la situation et sa demande. Ce qu’il fait rapidement.

Dans sa missive, Philippe invite le médecin à ne pas informer sa mère de sa démarche. Il veut préserver le lien de confiance, sachant que celle-ci pourrait ne pas accepter son intervention. Non seulement est-elle une femme fière, mais elle semble également en proie à des épisodes de paranoïa qui la fait douter de la bonne foi tous ceux et celles qui l’entourent.

Lien de confiance rompu

La lettre a eu son effet. Après un certain temps, le médecin a rencontré la dame âgée, lui mentionnant cependant, lors de la rencontre, que c’est son fils qui avait communiqué avec lui. Coup de poignard dans le dos.

Ce que Philippe craignait s’est concrétisé. Le lien de confiance a été rompu. « Oublie mon nom, mon numéro de téléphone, oublie que j’existe! », telle a été la violente réponse de la dame à son fils.

Aucun diagnostic et une femme encore plus seule

Philippe continue de s’assurer que sa mère va bien dans la mesure du possible. Il reste à l’écart, comme elle lui a demandé, mais maintient le contact avec l’homme à tout faire qui, à sa façon, garde un œil sur cette femme qu’il aime profondément.

Mais la conclusion de toutes ces démarches remplies de bienveillance est que la dame n’a toujours pas de diagnostic, donc pas de traitement et elle est encore plus isolée. Par ailleurs, son fils et sa belle-fille angoissent de ne pas réussir à aider cet être visiblement malade qui a besoin d’être soutenu.

Une histoire bien personnelle qui porte à réflexion dans une société vieillissante

Je vous raconte cette histoire, car elle me touche profondément. Je me demande ce qui aurait pu être fait autrement?

Personne dans ce récit n’a de prétentions malicieuses. On a ici un fils et sa femme, engagés pour le bien d’un parent vieillissant. Un médecin, pas facilement joignable certes, et qui a trahi la demande de Philippe, mais dont c’est aussi le devoir de protéger les personnes âgées vulnérables de proches qui voudraient abuser d’elles. Un boulot de funambule.

À l’heure où 750 000 Canadiens souffrent de déficits cognitifs, comment pouvons-nous collaborer, familles et professionnels de la santé, pour non pas isoler davantage ceux qui ont besoin de nous mais, au contraire, mieux les entourer. Et surtout, ne pas éjecter du processus tous les « Philippe » de ce monde, ces aidants naturels dévoués dont nous avons collectivement besoin.

Alors que je me pose toutes ces questions, Philippe, lui, espère seulement que sa mère obtienne un réel diagnostic afin d’avoir, qui sait, peut-être un traitement, mais par-dessus tout, des services de maintien à domicile du CLSC.

Au final, c’est ce que souhaite ce fils loyal : que la première femme de sa vie reste dans sa maison le plus longtemps possible en l’honneur de l’être humain qu’elle est. C’est-à-dire une mère fière et digne, malade ou pas.

*prénom fictif