La piste «Mario Kart » est enfin ouverte à Niagara Falls!

you... . . . . #niagaraspeedway #nightriders #gokarting🏁 #gokarts #racetrack #racers #gokartracers #gokarttrack #tracklife #speedsters #speeddemons #ridingdirtyracing #racelife #pitcrew #racecardrivers #niagarafallsgokarts #gokartingfun #lovespeed #needforspeed #🏎 #🏎🏎 #famfun #funfunfun #amusementparks

A post shared by Niagara Speedway (@niagaraspeedway) on May 25, 2018 at 11:01am PDT