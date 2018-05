La Presse en OBNL: la direction du quotidien rencontrera les élus

Les dirigeants du quotidien La Presse rencontreront mardi les leaders parlementaires des différents partis à l’Assemblée nationale dans l’espoir d’en venir rapidement à la transformation du journal en OBNL.

L’information a été confirmée au Bureau parlementaire du Journal.

Pour permettre une telle transformation, l’Assemblée nationale doit abroger, par projet de loi, une pièce législative de 1967 qui avait été adoptée lors de l’achat de La Presse.

Comme la session parlementaire se termine le 15 juin, seul un appui unanime des parlementaires permettrait à Power Corporation de se départir de son entreprise déficitaire.

Or, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a déjà dit vouloir «prendre le temps nécessaire» pour entendre certains intervenants, notamment la famille Desmarais et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

«On veut une commission parlementaire, on veut pouvoir en débattre, on veut pouvoir l'amender et on ne s'engage pas à l'avance à l'adopter ou non», avait indiqué M. Lisée.

La chef du Bloc québécois et député de Vachon à l’Assemblée nationale, Martine Ouellet, pourrait également venir jouer les trouble-fêtes. Elle a déjà dit vouloir obtenir plus d’information avant d’appuyer un tel projet de loi.

Power Corporation a annoncé au début du mois qu’elle cédait le contrôle de La Presse, qui sera convertie en organisme à but non lucratif (OBNL). Le quotidien espère ainsi toucher des subventions gouvernementales, notamment de la part d’Ottawa.

– Avec la collaboration de Geneviève Lajoie