La technologie au service de la performance des athlètes

L'Impact est un club de soccer qui existe depuis 25 ans. En 2012, l'équipe s'installe à Montréal et depuis, elle dispute des matchs enflammés devant des hordes de fans en délire.

Pour récolter des honneurs comme le Championnat canadien de 2013 et 2014, les athlètes doivent s'entraîner. Et comme on est en 2018, la technologie joue un rôle majeur dans les plans d'entrainement de l'Impact.

Grâce à des drones, des systèmes de GPS, des bains équipés de cryothérapie et plusieurs autres indispensables outils, les joueurs sont en mesure de donner le maximum d'eux-mêmes pendant les performances.