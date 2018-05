L’accent québécois de Lowe’s

Certains quincailliers ont déserté au profit de BMR

Photo Didier Debusschère Sophie Moisan ne reconnaissait plus RONA depuis l’achat de la chaîne par Lowe’s. La commerçante a donc décidé de passer chez le concurrent québécois BMR et elle ne regrette rien.

« Ils ne répondaient plus au téléphone quand on les appelait. Ils rappelaient deux ou trois jours plus tard », relate Mme Moisan, copropriétaire de la quincaillerie Paulin Moisan située à Saint-Raymond, en banlieue de Québec.

Depuis que l’enseigne RONA a été remplacée par celle de BMR, en septembre, les choses vont pour le mieux. « J’ai de meilleurs prix pour certains produits, constate Sophie Moisan. Et mes ventes ont augmenté. »

Ignoré

Un marchand qui était affilié à RONA depuis plus de 50 ans vient également de faire le saut chez BMR. Il se sentait de plus en plus ignoré par les représentants du siège social de Boucherville.

« C’était rendu qu’on parlait dans le vide », affirme-t-il sous le couvert de l’anonymat.

« La commande que je devais recevoir le matin, souvent elle arrivait l’après-midi », ajoute le commerçant.

L’uniformisation des circulaires de RONA pour les grandes et les petites surfaces, il y a cinq ans, lui a également déplu.

« Ça annonçait des électroménagers, des bardeaux de toit, des chauffe-eau, des produits que je ne tiens pas... Moi, ça ne me donnait rien et ça me coûtait 15 000 $ par année. C’est mieux avec BMR et c’est moins cher. »

Fier de partir

Certes, tout n’est pas parfait chez BMR, mais le marchand est convaincu d’avoir pris la bonne décision. « J’étais fier de partir », dit-il, d’autant plus qu’il retrouve avec BMR un partenaire d’affaires québécois.

Chez Lowe’s Canada, on réplique que les changements d’allégeance sont monnaie courante dans l’industrie et qu’au cours des deux dernières années, le nombre de marchands affiliés a augmenté au sein du groupe.