Le défi «Cubes énergie» de passage à l’école Saint-Justin et à l’école Armand-Lavergne

Québecor est le partenaire d’action du Grand défi Pierre Lavoie depuis maintenant neuf ans. Le défi « Cubes énergie », qui s’est terminé lundi, avait comme objectif d’encourager les jeunes à bouger plus et à adopter de saines habitudes de vie avec leur famille et leur école. Les équipes de Québecor ont fait tirer plusieurs prix de participation, dont deux chèques cadeaux de 500 $ chacun chez Sports Experts, commanditaire du Grand défi Pierre Lavoie.

Photo Chantal Poirier

