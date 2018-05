LeBron James continue de surprendre

Les grands moments en séries, Lebron James les collectionne. Cela dit, sa performance dans la victoire de 87-79 des Cavaliers de Cleveland dans le match numéro 7 de la finale de l'Association de l'Est contre les Celtics de Boston dimanche est peut-être sa plus convaincante en carrière.

«Des matchs extraordinaires, il en a eu beaucoup, a indiqué l’entraîneur-chef des Cavaliers, Tyronn Lue, au quotidien "The Plain Dealer". Mais je crois qu’un match ultime à Boston, dans un environnement hostile en finale d’association, on ne fait pas mieux. Il a connu ses meilleures performances [dimanche] et lors de la septième rencontre de la finale de 2016 [que les Cavaliers ont gagnée contre les Warriors de Golden State].»

Infatigable

James a amassé 35 points, neuf mentions d’assistance et 15 rebonds, dimanche. Ces statistiques, aussi impressionnantes soient-elles, ne racontent pas toute l’histoire.

Notamment que le vétéran de 15 saisons dans la NBA a disputé toutes les 48 minutes d’un match de séries pour la première fois depuis 2006; il avait 21 ans à l’époque.

«L’équipe avait besoin de cela, j’ai donc dû trouver une manière d’y arriver, a-t-il affirmé après la rencontre. Je pouvais reprendre mon souffle pendant les temps morts. À la mi-temps, je suis resté dans le vestiaire plutôt que de participer à l’échauffement. C’était ma façon de reprendre de l’énergie.»

Une blague

L’objectif des Celtics contre les Cavaliers était assez simple : «forcer James à dépenser le plus d’énergie possible tout en faisant un bon travail défensif sur les autres joueurs», a expliqué le pilote de Boston, Brad Stevens, au réseau ESPN.

«Dans l’ensemble, nous avons fait un assez bon travail, a-t-il ajouté. À la maison, nous les avons empêchés d’atteindre le plateau des 100 points, mais il a tout de même marqué 35 points. C’est une blague.»

En menant les siens à la victoire, James est devenu le 13e joueur de l’histoire dans les quatre ligues professionnelles majeures aux États-Unis – la NBA, la Ligue nationale de hockey, le baseball majeur et la NFL – à atteindre la finale pour une huitième fois de suite. Il a rejoint sept joueurs du Canadien de Montréal et cinq des Celtics, selon ESPN Stats & Information.

Reste maintenant à savoir s’il affrontera les Warriors pour la quatrième année de suite en grande finale ou s’il croisera le fer avec les Rockets de Houston. Les deux équipes de l’Association de l'Ouest disputent le septième match de leur série lundi soir.