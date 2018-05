Les Golden Knights ont la bonne attitude

LAS VEGAS | Dans son bilan de saison, on s’en souvient, Marc Bergevin a déploré l’attitude de ses joueurs. À part une courte période suivant le retour d’une blessure à Carey Price, son équipe n’a jamais été dans le coup, a-t-il affirmé. Or, à la même période en novembre, les Golden Knights de Las Vegas continuaient de surprendre la planète hockey malgré l’absence de Marc-André Fleury.

Que ce soit en matière de gestion, de recrutement, de système de jeu ou d’esprit d’équipe, les Golden Knights ont donné une leçon à plusieurs équipes à leur première saison dans la Ligue nationale de hockey.

Les joueurs ont fait montre d’une attitude irréprochable, chose qui a fait cruellement défaut chez le Canadien, aux dires de Bergevin.

L’attaquant sherbrookois David Perron, qui en est à sa cinquième équipe dans la LNH, dit n’avoir jamais vu pareille unité chez les autres formations pour lesquelles il a évolué.

« On aime passer du temps ensemble, dit-il. On se voit souvent. »

Le choix était vaste

Son coéquipier Pierre-Édouard Bellemarre raconte qu’il existait déjà une belle ambiance au camp d’entraînement.

« On était super contents à notre arrivée, mentionne-t-il.

« On avait hâte de jouer et de saisir la chance qui nous était offerte. On comprenait que c’était un honneur de faire partie de cette équipe. »

Le directeur général George McPhee avait bien préparé ses troupiers en leur disant qu’ils devaient se sentir comme des joueurs désirés et non comme des rejets de leur ancienne équipe.

De son côté, Bellemarre souligne que la qualité des joueurs disponibles au repêchage de l’expansion allait au-delà des 30 joueurs qui ont été retenus par les Golden Knights.

À part Marc-André Fleury et Jonathan Marchessault.

« Tu arrives à te dire que tu n’as pas été pris par défaut, continue Bellemarre. Tu te dis : “voilà : ils me voulaient”. Ça nous a aidés à rire du surnom que l’on nous avait donné, les Golden Misfits. »

Tous sur le même pied

Les Golden Knights ont rapidement démontré qu’ils n’étaient pas, bien au contraire, une bande de marginaux. Ils ont terminé en tête de la division Pacifique et cinquièmes au classement général avec 109 points, un sommet pour une équipe de l’expansion.

Bellemarre a roulé sa bosse dans le monde du hockey. Natif de Le Blanc-Mesnil, commune située à une douzaine de kilomètres du centre de Paris, il a joué huit ans dans la Ligue élite suédoise avant de se joindre aux Flyers de Philadelphie à titre de joueur autonome à l’âge de 29 ans.

L’homme a une bonne tête. Il a fait une année d’études en médecine, mais le hockey occupe toutes ses pensées pour le moment.

Son expérience avec les Golden Knights lui rappelle ce qu’il avait vécu avec une équipe qui avait remporté le championnat de Suède.

« Il y avait une expression au sein de l’équipe qui disait que le plafond est haut, relate-t-il.

« Ça voulait dire que le moins bon des joueurs pouvait dire au meilleur qu’il ne jouait pas de la bonne façon. C’est exactement ce qu’il se passe dans notre équipe. Peu importe le rôle de chacun ou la soi-disant hiérarchie, tout le monde essaie de jouer pour l’équipe.

« Quand un joueur se lève dans le vestiaire pour dire que ça ne fonctionne pas, les autres vont le suivre. Ça nous rend plus honnêtes. »

Le mot d’ordre

Les dirigeants clamaient à qui voulait l’entendre que l’équipe serait compétitive, mais c’était loin d’être une certitude.

Lorsqu’on demande à Bellemarre si un déclic s’est fait chez les troupes à un moment de la saison, il répond que les joueurs n’ont jamais dit qu’ils devaient causer une surprise.

« On ne savait pas à quel point on pouvait être compétitifs parce qu’on n’avait jamais joué ensemble, explique-t-il. »

« On ne savait pas non plus à quel point on pourrait s’unifier. Mais on a toujours su bien gérer nos émotions. Grâce à cette façon de faire, on a réussi à grandir ensemble. Quand on a gagné la série qui nous opposait aux Jets de Winnipeg, on est rentrés à Las Vegas calmement. Ce n’était pas l’euphorie dans l’avion.

« On pensait à notre prochain match, le premier de la finale, et non pas aux quatre victoires dont on aura besoin pour remporter la Coupe. »

Faites vos jeux, rien ne va plus !

Un pari qui pourrait rapporter gros

Les preneurs aux livres de Las Vegas établissaient à 500 contre une les chances des Golden Knights de remporter la Coupe Stanley au début de la saison. Qu’à cela ne tienne, 18 parieurs audacieux ont misé sur les nouveaux venus de la Ligue nationale.

L’un d’entre eux, un étudiant de l’Université du Nevada à Las Vegas, a parié 500 $. Il court donc la chance d’empocher la rondelette somme de 250 000 $ si les Golden Knights réussissent ce que tout le monde disait impensable, l’automne dernier.

Ce n’est pas le gros lot de la Loto Max, qui s’élèvera à nouveau à 60 millions ce vendredi, mais ça se prend bien.

Ça aide à payer des études.

Offre de 10 000 $

Sa mise a fait l’envie de certaines personnes. Le jeune homme a reçu une offre de 10 000 $ pour vendre sa mise. Il a décliné la proposition, bien déterminé à aller jusqu’au bout avec les Golden Knights.

Ce n’est plus le moment de lâcher !

Deux autres parieurs ont pour leur part déposé 200 $ et 100 $, ce qui leur rapporterait 100 000 $ et 50 000 $.

Pas mal, ça aussi !