Les Stingers n’ont plus d’entraîneur

Les Stingers de Concordia ont confirmé, lundi, que l’entraîneur-chef par intérim Patrick Donovan avait remis sa démission.

Nommé sur une base intérimaire en janvier en remplacement de son frère Mickey qui s’était joint aux Alouettes de Montréal comme coordonnateur des unités spéciales, Donovan n’aura pas dirigé un seul match.

Dévoilée en fin de semaine par Moe Khan de la radio de TSN à Montréal, la nouvelle a surpris. « Je suis surpris et déçu, a déclaré le directeur des sports D’Arcy Ryan. C’est une onde de choc. Je ne l’ai pas vu venir. Son départ à seulement huit semaines du début du camp d’entraînement nous met dans une situation difficile.

« Pat a évoqué des raisons personnelles pour expliquer son départ, d’ajouter Ryan qui est en poste depuis octobre dernier. Quand les rumeurs ont mentionné qu’il se joindrait aux Alouettes dans un rôle d’entraîneur-adjoint, je lui ai parlé et il m’a dit qu’il n’avait pas un nouveau poste quand il a remis sa démission. Qu’il se joigne aux Alouettes ou non, ça ne change rien pour nous. Son départ est difficile à gérer à cette période-ci de l’année. »

Embauche d’ici deux semaines

Sur son fil Twitter, Herb Zurkowsky, du quotidien The Gazette, a mentionné dimanche que Patrick se joindrait aux Alouettes pour seconder possiblement son frère Mickey qui est le coordonnateur des unités spéciales.

Ryan a rencontré les entraîneurs des Stingers, a prévenu les joueurs par courriel du départ de Donovan et a tenté de les rassurer pour la suite des choses. Concordia souhaite embaucher un nouvel entraîneur-chef intérimaire d’ici deux semaines.

« Nous n’avons pas décidé si nous allions pourvoir le poste à l’interne ou à l’externe. Je ne veux pas spéculer sur les candidats potentiels, mais on veut quelqu’un en place le plus rapidement possible. Le candidat choisi aura une réelle opportunité de mériter le poste de façon permanente quand nous allons l’ouvrir en novembre prochain après la saison. »

Équipe compétitive

Parmi les rares agents libres à ce moment-ci de l’année qui possèdent une feuille de route intéressante, on retrouve Brad Collinson. Ancien joueur de ligne offensive et adjoint avec les Stingers, Collinson a quitté le Rouge et Or de l’Université Laval au terme de la saison 2016 pour des raisons familiales. Impliqué dans le recrutement à Laval, il a aussi dirigé l’équipe du Québec U-18 pendant quelques saisons. Ryan souhaite amorcer les entrevues d’ici quelques jours.

Quel est l’avenir du programme de football des Stingers ?

« Je ne pense pas que le programme soit en danger, a affirmé Ryan. Nous avons l’appui de l’université. Nous étions compétitifs l’an dernier jusqu’à la blessure de notre quart-arrière. Les ressources financières ne sont pas les mêmes que celles de Laval et de Montréal, et je ne sais pas si elles le seront un jour, mais nous avons l’appui de l’université. »

Rimpel de retour à Concordia ?

Photo d’archives

Jean-Guy Rimpel ne ferme pas la porte à un retour avec les Stingers de Concordia.

En froid avec l’entraîneur-chef Patrick Donovan au terme du camp de printemps, le porteur de ballon étoile et le pilote avaient convenu d’une séparation. La situation vient de changer avec la démission surprise de Donovan.

« Il manque beaucoup de réponses et il est encore tôt pour répondre, mais je ne ferme pas la porte à un retour, a confié Rimpel. Je vais attendre de voir ce qui va se passer et qui sera le prochain entraîneur-chef. Si ça me convient, je n’ai pas de problèmes à retourner à Concordia, sinon je regarderai ailleurs.

« Je suis apprécié de tous les joueurs et tout va bien avec les autres entraîneurs, poursuit Rimpel, qui a amassé 708 verges et six touchés en 130 courses. Je suis un leader, un gars qui veut gagner et j’ai une bonne relation avec les gars. »

Un différend entre Donovan et Rimpel est à l’origine du départ du produit des Lynx d’Édouard-Montpetit.

« Nous avons des personnalités différentes, et cela n’a pas cliqué, a-t-il expliqué. C’est Pat qui m’avait recruté et tout allait bien, mais la situation a changé quand il a été nommé entraîneur-chef. Parce que je joue en offensive et que Pat s’occupait de la défensive, on n’avait pas affaire l’un à l’autre avant sa nomination. Tout le monde est surpris du départ de Pat et moi aussi. »

Demande de compassion

Rimpel a déjà contacté quelques équipes pour vérifier leur intérêt à son égard. Les Ravens de Carleton sont du nombre. Si jamais il souhaite transférer, il devra présenter une demande de compassion auprès de USports pour être admissible à jouer dès cette année. Certains entraîneurs voient difficilement comment il pourrait obtenir gain de cause.

« Je veux seulement jouer au football en 2018 et connaître une bonne saison, a résumé Rimpel. Quant à ma possible demande de compassion, je ne veux pas trop en révéler, mais je sais que je ne pourrai pas me présenter avec des arguments faibles. Si je ne joue pas en 2018, je vais m’entraîner fort afin d’être invité au camp d’évaluation de la LCF en mars prochain. »

Invité initialement au Défi Est-Ouest qui s’est déroulé en mai à Québec, Rimpel n’avait pas pu participer au match des étoiles, parce qu’il n’avait plus de lien avec une équipe universitaire.