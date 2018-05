MORDiCUS sort «Où sont les néons?», un nouvel album super bon qui est en écoute exclusive ici!

Deux ans après le psychédélique Edgar Allan Pop, MORDiCUS refait surface avec Où sont les néons?, un album plus pop et ambitieux.

Sans délaisser son genre de prédilection, le chanteur Max Desrosiers et sa bande prennent tout de même de nouveaux risques avec Où sont les néons?. En plus de s’allier à Gus Van Go (réalisateur pour Les Trois Accords et Vulgaires Machins, notamment), MORDiCUS est sorti de sa zone de confort en recrutant Chafiik (oui, oui, de Loco Locass) comme co-arrangeur de ses pièces!