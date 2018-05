On fait quoi avec Mme Makhmudov?

La vraie question, la question de société, la question qui va faire débattre tout le Québec d’ici les prochaines élections, c’est qu’est-ce qu’on fait avec Mme Arslanbek Makhmudov ?

Vous n’avez pas compris ? Makhmudov est un nom trop compliqué ? Vous savez tout juste qu’Arslanbek Makhmudov est ce grand géant de 6 pieds et 6 pouces qui assomme tous ses adversaires en moins de trois minutes ? En fait, Makhmudov, depuis ses débuts professionnels, n’a passé que deux minutes en trois combats dans le ring. Terrifiant.

Et vous pensez que le problème, c’est les trois Mexicains qu’on lui a offerts en pâture qui l’ont aujourd’hui ? Vous croyez qu’ils ont mal à la tête ? Ça se peut. Dans ce cas, Mme Makhmudov serait très utile au Québec. Elle pourrait les examiner...

Le problème, bien sûr, c’est le grand Makhmudov qui l’a. Et sa femme, médecin dans un hôpital de Mozdok. Et les deux jeunes enfants du couple qui sont séparés de leur père depuis presque deux ans. Mais ce problème, il va finir par falloir en discuter sérieusement. Tous ensemble. Sans hurler.

ON FAIT QUOI AVEC MAKHMUDOV ?

Première question. Que va faire Michel Hamelin, le patron responsable des sports de combat au Québec, avec ce gaillard ? À cause de son expérience chez les amateurs et à cause du grand nombre de compétitions internationales auxquelles il a participé, il est évident qu’Arslanbek n’est pas une recrue comme les autres. Samedi à Québec, c’était son troisième combat limité à quatre rounds qu’il disputait chez les professionnels. Ça ne peut pas durer un match de plus. C’est mettre la vie de ses adversaires en danger.

Arslanbek Makhmudov est prêt à faire des huit rounds. Si Steve Bossé, qui n’a pas le centième de sa carrière amateur, a le droit de boxer pendant dix rounds contre un ancien champion du monde, on peut-tu convenir que le grand Russe devrait avoir ce droit ?

Mais on aura quand même juste éraflé le vrai problème. Et on fait quoi avec sa femme, jeune médecin à Mozdok, qui aimerait venir vivre avec son mari au Québec ? On la renvoie à l’UQAM faire un bac pour travailler dans une garderie ? Ou on lui trouve un job chez Téo Taxi ? Ou on l’envoie laver la vaisselle chez Alexandre Taillefer ?

Mme Makhmudov est médecin. Et la médecine russe n’a rien à envier à la médecine québécoise. On doit être un peu civilisé chez Poutine...

RÉUNION DE FAMILLE

C’est ce que je voulais dire. Tant qu’à discuter du boxeur, discutons aussi des enfants et de madame la médecin. Je ne sais pas exactement quel est le statut de Makhmudov au pays. Visa, permis de travail, résident permanent, c’est la première chose à vérifier.

Par la suite, il existe des programmes d’immigration qui facilitent la réunion des familles au Canada et au Québec. C’est complexe et compliqué comme on l’a vu avec la famille d’Artur Beterbiev, mais ça se fait.

Mais la question qui tue, c’est de savoir ce que le Collège des médecins fait avec une jeune médecin russe qui désire rejoindre son mari au Québec et pratiquer sa profession en élevant ses enfants ?

Le processus est ardu et long. Et il va sans dire que la candidate doit être capable de comprendre les besoins d’un malade et de converser avec lui le cas échéant. Et vous le savez, le Collège des médecins a tendance à protéger ses membres avant de protéger les malades.

Je ne réglerai aucun problème ce matin. Mais je voulais juste qu’une petite chronique de boxe éveille un brin de curiosité sur la façon dont se construit la nouvelle société québécoise.

Arslanbek Makhmudov est un boxeur doué. Il se peut que vous soyez des milliers à l’applaudir quand il se battra pour un championnat du monde.

Mais pour l’instant, ce jeune homme qui apprend quelques mots d’anglais et de français vit seul à Montréal et parle par Skype ou Messenger avec sa femme et ses enfants à Moscou.

S’il s’établit à Montréal, la vraie question va devenir douloureuse. Il fait quoi ? Divorce ou long processus d’immigration ? Et la carrière de sa femme ? On lui trouve un job chez Téo ?

Je me dis qu’il faut au moins en parler.