Pourquoi est-ce si difficile d’aider son prochain?

Je fais partie d’un club social d’entraide depuis de nombreuses années. Mais nous remarquons depuis quelques années que nous n’avons pas de relève, et que lorsque nous ne serons plus là, il n’y aura personne pour nous remplacer. Comme nous ne suffisons pas aux demandes pendant le temps des fêtes, que va-t-il alors se passer?

Pendant ce temps-là le gouvernement nous oblige à en faire toujours plus pour les plus démunis puisqu’il se désengage graduellement de tout, face aux pauvres. J’ai cet organisme à cœur mais je ne sais pas comment nous allons faire pour continuer ainsi?

Gilles

C’est une question grave et pertinente sur laquelle on devrait se pencher attentivement en tant que société. Comment assurer la relève d’un secteur présentant si peu d’attrait pour nos jeunes? Chacun et chacune d’entre nous ne devrait-il (elle) pas s’interroger honnêtement sur la place que l’entraide tient dans sa vie? Comment peut-on donner l’exemple quand soi-même on ne s’implique pas?