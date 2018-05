Raif Badawi deviendra citoyen d'honneur de Montréal

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accordera lundi, dans le cadre d’une cérémonie à l’hôtel de ville, le statut de citoyen d’honneur à Raïf Badawi.

Selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, l'administration tient à poser ce geste symbolique important et veut ainsi ajouter sa voix à toutes celles qui souhaitent la libération du blogueur. L’épouse de M. Badawi et ses trois enfants vivent au Québec, dans la région de Sherbrooke.

La Ville de Montréal a déjà adopté une déclaration de soutien à M. Badawi et demandé l’intervention d’Ottawa pour obtenir sa libération en 2015.

Rappelons que le blogueur Raif Badawi est détenu en Arabie Saoudite. Il a été condamné, le 17 juin 2012, à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet et à une amende de près de 300 000 $ pour avoir tenu un blogue, le «Liberal Saudi Network», sur lequel il a publié 14 textes entre 2010 et 2012. Il faisait notamment la promotion des droits de la personne et de la démocratie dans ce pays. Des textes jugés offensifs par les autorités.