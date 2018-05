Objectif LNH: Rasmus Dahlin... et ensuite?

À moins d’une catastrophe, Rasmus Dahlin sera le tout premier choix du prochain repêchage de la LNH par les Sabres de Buffalo. Maintenant que c’est réglé, il semble qu’il y ait un consensus planétaire voulant qu’Andrei Svechnikov et Filip Zadina soient les deux autres choix logiques pour suivre Dahlin aux rangs deux et trois. Mais que faut-il faire de ce fameux consensus? Il suffit de consulter l’histoire récente du repêchage pour se rendre compte que la seule chose qui est certaine, c’est qu’il n’y a rien de certain.

À l’heure actuelle, plusieurs recruteurs, observateurs, analystes, partisans et gérants d’estrade s’entendent pour dire que Svechnikov et Zadina forment à eux deux la seconde classe d’élite du repêchage, derrière la première dont seul Rasmus Dahlin a les clés.

Pourtant, petit à petit, d’autres noms semblent vouloir s’immiscer dans la conversation. L’attaquant américain Brady Tkachuk est probablement celui qui est le plus connu du grand public, non seulement en raison de son nom de famille, mais également pour sa solide prestation lors du Championnat mondial de hockey junior lors de la période des Fêtes. Tkachuk a même été classé devant Zadina sur la liste finale de la Centrale de recrutement de la LNH, pointant au deuxième rang des patineurs nord-américains, tout juste derrière Svechnikov.

Sinon, le nom de la petite fusée Quinn Hughes, qui a été fort impressionnant lors du dernier Championnat mondial de hockey au Danemark, tenant son bout face à des joueurs de calibre LNH, ou celui du joueur de centre Jesperi Kotkaniemi alimentent les discussions.

Est-ce vraiment utopique de penser qu’un autre joueur que Svechnikov ou Zadina pourrait percer le top 3 à Dallas, le 22 juin prochain?

Si on se fie au nombre de fois où le consensus populaire a été anéanti dès les premiers instants du repêchage, dans les années passées, il faut reconnaître que non.

BARKOV ET DUBOIS

En 2013, la lutte pour le premier rang semblait évidente. D’un côté, le défenseur droitier Seth Jones, dont le père Popeye avait joué pour les Nuggets de Denver, semblait un choix logique pour l’Avalanche du Colorado, qui détenait la première sélection au total. L’équipe était en manque cruel d’un pilier à la ligne bleue et tout semblait pointer vers lui. Toutefois, l’attaquant des Mooseheads d’Halifax, Nathan MacKinnon, ne venait pas loin dans le consensus populaire. Les deux joueurs avaient d’ailleurs été classés respectivement premier et deuxième chez les patineurs nord-américains et il semblait clair qu’ils seraient les deux premiers joueurs choisis. Au troisième rang, Jonathan Drouin avait épaté la galerie et les adeptes de YouTube avec des séquences inhumaines à Halifax.

Au final, l’Avalanche, sous l’insistance de Patrick Roy, avait opté pour MacKinnon et les Panthers, au rang suivant, avaient décidé de choisir Aleksander Barkov plutôt que Jones ou Drouin. Ce dernier avait trouvé preneur un rang plus loin tandis que Jones avait glissé au quatrième rang, à Nashville.

Le même genre de situation s’est produit en 2015. Cette année-là, malgré la poussée phénoménale du jeune Pierre-Luc Dubois qui était passé du septième rang à la mi-saison, au premier rang chez les patineurs nord-américains sur la liste finale de la Centrale de recrutement, tout le monde s’attendait à voir, dans l’ordre, Auston Matthews, Patrik Laine et Jesse Puljujarvi sortir avec les trois premiers choix. Finalement, les Blue Jackets avaient surpris tout le monde en choisissant Dubois au troisième rang, plutôt que Puljujarvi.

POSSIBLE CETTE ANNÉE?

Les équipes de la LNH compléteront leur liste la semaine prochaine durant le Combine de la ligue à Buffalo. Évidemment, chaque formation aura une liste différente basée sur leurs préférences, leur orientation d’équipe et leurs besoins.

Depuis 2010, soit lors des huit derniers repêchages, quatre fois le joueur qui était classé au premier rang par la Centrale de recrutement n’a pas été le tout premier choix. Cette année, on sait que Dahlin le sera.

Mais pour le reste, l’histoire montre que tous les scénarios sont plausibles.