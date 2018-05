Restons-en là

La bicyclette de Marie est restée (ou est demeurée) sur le balcon tout l’hiver. Benjamin est resté (ou demeuré) silencieux toute la journée. Simone est demeurée (ou restée) d’un naturel confiant. Les verbes rester et demeurer signifient souvent la même chose. Au premier coup d’œil, la définition de chacun de ces mots semble d’ailleurs les rapprocher. Demeurer signifie « continuer à être », « rester » (en un lieu). Rester veut dire « continuer d’être », « demeurer » (dans un lieu). Ces deux verbes sont-ils en tout temps interchangeables ? Non. On dira par exemple : il reste (et non il demeure) beaucoup à faire ; n’insistez pas, je ne peux pas rester (et non je ne peux pas demeurer). Et qu’en est-il de l’emploi du verbe rester (au lieu de la forme correcte « demeurer ») dans le sens de résider en un lieu (Guy reste à Cap-Santé) ? Cette formule autrefois répandue dans la francophonie, n’est plus employée qu’ici et dans certaines régions de France, semble-t-il. Elle n’est pas condamnable, du moins dans le langage parlé.