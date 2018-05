Un balado en auto rapproche un père et son fils

Mark Bouchett et son fils François enregistrent depuis sept ans une émission de radio baladodiffusée pendant qu’ils se rendent au travail en voiture.

Je n’avais pas songé à vous parler du balado The Daily Ride qui vient de passer le cap, ma foi très respectable, des 200 épisodes, parce que... c’est de la famille. Aussi, c’est en anglais, aux États-Unis. Mark est l’oncle de ma blonde, François son cousin. Détenteurs de la double citoyenneté, ils vivent dans le plus «québécogène» des états américains, le Vermont, et travaillent dans une ville moins distante de Montréal que Québec : Burlington.

Mark tient le volant pendant l’émission dont la durée fluctue selon le trafic. Il a grillé un feu rouge par mégarde lors du tout premier épisode en janvier 2011 ; nul incident depuis. «Il était trop préoccupé par l’enregistrement pour se soucier de nous garder en vie», blague son fils, qui s’occupe du son. Après d’encombrants casques d’écoute, ils s’offrent du matériel plus professionnel ; désormais équipés d’une caméra, ils diffusent des segments sur You Tube. Si leurs horaires ne coïncident pas, ils trichent en faisant l’émission à la maison, mais toujours en s’enfermant dans l’auto.

Idée géniale

Le ton de The Daily Ride est souvent léger. Comment réveiller un enfant le matin ? Comment faire diplomatiquement comprendre à quelqu’un qu’il sent mauvais ? Pourquoi le bouton « snooze » donne-t-il neuf minutes de répit ? Comment rester politiquement correct en trois règles ? Quatre choses que feront les robots avant de tous nous tuer ? Comment fonder sa propre secte ?

Le réalisateur Kevin Smith (Clerks) leur a apporté une certaine notoriété en parlant d’eux dans son propre balado intitulée SModcast et en jugeant «géniale» leur idée d’un émission père-fils sur la route. Leur auditoire demeure modeste : une centaine de personnes, pour l’essentiel des connaissances ou de vieux amis. «Nous essayons de ne pas dire du mal de ceux qui risquent de nous écouter», dit Mark.

Postérité

«La discipline d’enregistrer un balado régulièrement nous a poussé à partager des choses que nous ne nous serions autrement jamais dites et ça nous garde proche l’un de l’autre» dit Mark, qui a maintenant 56 ans.

«Si c’était seulement notre famille qui nous écoutait, nous persisterions, dit François, 30 ans et nouvellement marié. Combien de gens aimeraient pouvoir entendre leurs aïeux parler spontanément de tout et de rien ? Un jour mon éventuel petit-fils me connaîtra peut-être à travers l’émission avec son arrière-grand-père. Après tout, ne recherchons-nous pas tous l’immortalité?»

Les épisodes de The Daily Ride sont disponibles en ligne (daily-ride.com) dans iTune et dans les principales applications pour balados.