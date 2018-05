Un chien jappe après les commentaires racistes sur Twitter

Les propriétaires d’un chien ont trouvé une façon originale de dénoncer les commentaires racistes sur les réseaux sociaux.

Le «Racism WatchDog», qui a sa propre page sur Twitter, «a été dressé pour chasser le racisme et japper lorsqu’il en trouve», expliquent ses propriétaires.

Ainsi, dès qu’il repère un commentaire qu’il juge raciste, pitou partage une capture d’écran de la publication en question... et lui jappe dessus. Le «Racism WatchDog» surveille tous les comptes, les plus petits comme les plus gros.

Le chien est inscrit sur Twitter depuis novembre 2017 et déjà 375 000 abonnés suivent ses aventures.

Voici un aperçu de son travail.

WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF pic.twitter.com/JiKzlCUJXa — Racism WatchDog (@RacismDog) 28 mai 2018

WOOF WOOF WOOF pic.twitter.com/XqDZI18t67 — Racism WatchDog (@RacismDog) 26 mai 2018

WOOF WOOF WOOF 🤔 🤔 🤔 pic.twitter.com/JtPodDo8Bo — Racism WatchDog (@RacismDog) 26 mai 2018

WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF pic.twitter.com/WRe5S9pftN — Racism WatchDog (@RacismDog) 22 mai 2018

Woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof pic.twitter.com/JeKEnQAP1X — Racism WatchDog (@RacismDog) 24 mai 2018

WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF pic.twitter.com/6jZYxHx5yn — Racism WatchDog (@RacismDog) 26 mai 2018

WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF https://t.co/eZVg2GZ56s — Racism WatchDog (@RacismDog) 28 mai 2018

WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF https://t.co/0WBsoW8jyU — Racism WatchDog (@RacismDog) 27 mai 2018

Bon chien!