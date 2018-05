Un des restos les plus populaires du Mile-End ouvrira sa seconde succursale dans l'ancien local du Landry & filles

La fermeture du restaurant Landry & filles, au mois de janvier dernier, avait pris tout le monde par surprise. L’établissement, situé sur l'avenue Papineau, avait conquis le cœur des Montréalais avec ses plats de poulets frits et sa carte de vin nature abordable.

Si la fermeture du Landry & filles a laissé un vide dans le cœur des résidents du Plateau, ces derniers risquent d’être très contents de savoir que le local du feu restaurant accueillera un tout nouveau projet culinaire.

Mélodie Lamoureux

C’est une seconde succursale du Nouveau Palais qui s’installera, dans les prochaines semaines, au 4764 avenue Papineau.

Mélodie Lamoureux

Située dans le Mile-End, la première adresse du Nouveau Palais est toujours (ou presque) remplie. On y sert des brunchs copieux, des assiettes de poutines et des burgers décadents... La cuisine du Nouveau Palais est réconfortante et abordable.

Une publication partagée par La Pique-Assiette (@melboudreau) le 22 Mars 2017 à 6 :15 PDT

Une publication partagée par Chamy (@chamychamers) le 22 Avril 2017 à 11 :08 PDT

Une publication partagée par ⓖⓤⓛⓘⓝ (@luluontheway) le 14 Mai 2017 à 8 :37 PDT

En plus, l’établissement dans le Mile-End possède une décoration inspirée des diners américains ce qui ajoute à son charme.

Une publication partagée par Lee Mayne (@lrmayne) le 26 Août 2016 à 3 :29 PDT

Une publication partagée par Anabelle Nicoud (@anabellenicoud) le 12 Mars 2017 à 10 :08 PDT

#FunFact: Coeur de Pirate y a tourné un de ses vidéoclips:

Une publication partagée par Philippe (@wolfgang.philippe) le 27 Juil. 2017 à 11 :03 PDT

Pour le moment, le Nouveau Palais n’a pas encore confirmé l’ouverture de sa seconde succursale, mais ils sont à la recherche de nouveaux employés.

Pour en savoir davantage sur le projet, suivez-les sur Facebook ici.

Une publication partagée par Nouveau Palais (@nouveau_palais) le 26 Avril 2018 à 3 :07 PDT

Une publication partagée par Kane Ocean (@kaneocean) le 10 Oct. 2016 à 8 :38 PDT

En attendant, voici quelques photos de la façade en plein relooking:

Mélodie Lamoureux

Mélodie Lamoureux

Pour connaître les meilleurs spots où vous bourrez la face sans vous ruiner, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!