Un tout nouveau (et trop beau) bar à bières locales ouvre ses portes sur la Main

Un tout nouveau bar fait son apparition dans le paysage montréalais! Le Bar Pamplemousse a ouvert ses portes vendredi dernier en plein cœur du Quartier des spectacles.

C’est au 1579 du boulevard Saint-Laurent que les grands amateurs de bières peuvent maintenant aller se désaltérer. Le Bar Pamplemousse offre une sélection de 20 bières en fût provenant de brasseurs locaux comme la Saison des Plages (Boréale), la Poiré (Milton), la Rosée d’hibiscus (Dieux du ciel!), L’Éclipse (Le Castor), etc.

Côté bouffe, ce sont les Caraïbes qui sont à l’honneur sur le menu. Vous pourrez déguster de bons plats cuisinés dans le four à bois et ce ne sera pas de la pizza! Ce sera plutôt du chou-fleur à la jerk, du pain d’ananas, des ailes de poulet et une foule d’autres plats à partager (et à prix raisonnables).

Le Bar Pamplemousse risque de devenir une destination de choix pour les Montréalais, puisqu’il est parfaitement situé près de la Place des Arts. On s’imagine bien y faire un 5 à 7 préfestivals, y terminer la soirée après une date au Bouillon Bilk ou encore y organiser une soirée de fête avec une gang d’amis!

Bar Pamplemousse

1579, boulevard Saint-Laurent

