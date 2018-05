Voici 6 trucs pour adopter le look «no-makeup makeup» cet été

En passant beaucoup (trop) de temps sur Instagram, on a constaté que la mise en beauté naturelle est celle qui prédomine présentement sur la plateforme sociale et que la tendance du maquillage discret est assez répandue chez les stars et les influenceurs.

Une publication partagée par EMY-JADE GREAVES💫🦋 (@emyjade.g) le 23 Avril 2018 à 5 :21 PDT

Pour suivre cette tendance à votre tour, voici 6 étapes à respecter

1. Avoir un teint léger

Une publication partagée par Sofia Richie (@sofiarichie) le 21 Déc. 2017 à 4 :29 PST

Pour avoir l’air de ne porter aucun maquillage, il est essentiel de ne pas miser sur un fond de teint épais et apparent. Pour une couverture légère et hydratante, il suffit d’y aller avec une BB crème ou une crème hydratante teintée.

Si vous êtes à l’aise de ne pas en mettre, c’est encore mieux!

2. Ne pas négliger le cache-cernes

Une publication partagée par 🦋 (@bellahadid) le 16 Avril 2018 à 2 :10 PDT

Pour camoufler les excès de la veille ou simplement pour donner un teint bonne mine instantanément, on mise tout sur le cache-cernes.

Il est important de ne pas en mettre trop et surtout de bien l’estomper pour qu’il soit impossible de deviner si vous en portez ou pas.

3. Porter un soupçon de blush et d’illuminateur

Une publication partagée par alisha (@alishaboe) le 10 Sept. 2017 à 8 :26 PDT

Ces éléments sont la clé d’un look no-makeup réussi. Porter un peu de blush et d’illuminateur vous donnera un teint bonne mine.

Pour que le maquillage soit le plus discret possible, on opte pour un blush mat et un highlighter effet lustré, mais surtout, on laisse brillants et paillettes dans notre tiroir à maquillage.

4. Ajouter une petite touche de mascara (si nécessaire)

Une publication partagée par ALANIS (@alanis.desilets) le 19 Janv. 2018 à 7 :41 PST

Cette étape est optionnelle si vos cils sont foncés et que vous n’en voyez pas l’utilité. Pour les filles avec les cils pâles de ce monde, il suffit de ne mettre qu’un peu de mascara au ras des cils et voilà, le tour est joué!

On peut aussi opté pour un mascara brun, plus discret que le noir.

5. Brosser ses sourcils avec un gel

Une publication partagée par sarah-jeanne labrosse (@sarahlabrosa) le 17 Mars 2017 à 10 :14 PDT

Il est possible de prendre soin de ses sourcils sans y aller à grand coup de crayon. Pour celles qui ont les sourcils fournis naturellement, un gel transparent suffira. Pour les autres, des gels teintés sauveront subtilement vos sourcils peu broussailleux.

6. Finir avec un peu de baume à lèvres

Une publication partagée par camila mendes (@camimendes) le 26 Mai 2018 à 12 :28 PDT

Histoire d’hydrater, de prévenir contre les coups de soleil et aussi d’obtenir un effet lustré naturel, on termine en badigeonnant nos babines de baume à lèvres.

