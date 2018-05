5 ventes d’entrepôts à ne pas manquer en juin

Le mois de juin n’est pas seulement consacré au Grand Prix, aux bals de finissants et à la Fête nationale ! Ce premier mois de l’été annonce aussi plusieurs ventes d’entrepôts, où le détour vaut pleinement les économies ! Pour la meilleure chasse estivale aux aubaines, voici cinq ventes d’entrepôts à ne pas manquer.

Photo courtoisie

Après les ventes d’entrepôts de cosmétiques Lise Watier et L’Oréal, c’est au tour de la vente d’entrepôt de Clarins de vous ouvrir ses portes, pour deux jours d’économies sur les cosmétiques. Obtenez les produits de beauté et parfums AZZARO, Mugler, Jimmy Choo, Clarins, Nuxe et plus encore, liquidés à 50 % de rabais. À noter que les files d’attente peuvent être très longues et que les poussettes ne sont pas autorisées sur le site.