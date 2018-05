AINBINDER, Dre Simone (née Yaeche)



Paisiblement, dimanche le 27 mai 2018, est décédée Dre Simone Ainbinder, mère bien-aimée de Régis et feu Patrick Ainbinder, mamie chérie de Magalie Belisle (Alex Bertrand) et arrière-grand-mère de Thomas et Camille, chère tante de Philip Roizin et Dr John Roizin. Simone manquera énormément à tous ceux et celles qui l'aimait et la connaissait.Des remerciements tout spéciaux au personnel dévoué du Réseau Sélection West Island pour leur gentillesse, bienveillance et dévouement.Les services funéraires auront lieu le jeudi, 31 mai à 11h00 chez. L'enterrement aura lieu au cimetière "Hebrew Sick Benefit Association" situé au 5015, rue de la Savane.Ni fleurs, ni couronnes. Les dons en sa mémoire peuvent être faits à la fondation de votre choix.