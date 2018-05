Alan Rickman n'était pas fan de son personnage de Severus Rogue

Alan Rickman était apparemment très frustré par son personnage de Severus Rogue, dans la saga Harry Potter.

L'acteur, qui est mort en 2016 d'un cancer du pancréas, était revenu sur le devant de la scène grâce au rôle du professeur autoritaire et mystérieux dans l'adaptation cinématographique des romans de J.K. Rowling. Mais une collection de lettres et de papiers personnels qui viennent d'être mis en vente à Londres nous apprennent que le comédien n'était pas forcément fan de son personnage.

L'information vient d'une carte postale envoyée par David Heyman, le producteur qui a choisi Alan Rickman pour interpréter Severus Rogue. «Merci d'avoir fait d'Harry Potter 2 un succès. Je sais que, parfois, tu es frustré, mais, s'il te plaît, sache que tu es une part importante de ces films. Et tu es génial», peut-on y lire.

Dans un autre message, cette fois-ci rédigé par Alan Rickman lui-même et intitulé «Dans la tête de Rogue», on comprend l'agacement de l'acteur lors du tournage du film Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, sorti en 2009.

«C'est comme si David Yates [le réalisateur du film] avait décidé que ce n'était pas important dans la globalité du film, c'est-à-dire que ça n'intéressait pas les adolescents», a-t-il écrit.

Les archives complètes, qui retracent 40 ans de carrière de l'acteur, ont été estimées à 1,2 million de dollars et contiennent des lettres de J.K. Rowling où celle-ci remercie Alan Rickman d'avoir «rendu juste [son] personnage le plus complexe», ainsi que des correspondances avec le prince de Galles, Bill Clinton ou encore Tony Blair, de même qu'une copie de Piège de cristal, le premier succès de l'acteur.