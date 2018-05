Alexandre Alain revient de loin

MONTRÉAL - En embauchant Alexandre Alain, le Canadien de Montréal a mis la main non seulement sur un très bon joueur de hockey, mais aussi sur un individu de qualité.

La preuve a été faite une fois de plus mardi lors d’une conférence de presse tenue au Centre Bell, quand Alain a reçu un prix d’excellence Guy Lafleur. Cette distinction vise à souligner le succès sur le plan sportif, mais aussi au niveau académique. Dans cette veine, Alain avait aussi reçu le trophée Marcel-Robert, au terme de la saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Il y a eu ses 44 buts en 65 matchs lors de la dernière campagne dans l’uniforme de l’Armada de Blainville-Boisbriand. Puis, à l’école, on parle d’une cote R de 34,581 (ce qui équivaut à une moyenne de 93 %) dans le programme Sciences de la nature au Cégep de Saint-Jérôme.

C’est toutefois en fouillant un peu plus loin dans son passé qu’on comprend un peu mieux pourquoi le jeune Alain montre une maturité hors de l’ordinaire. Il n’était encore qu’un adolescent quand la vie l’a forcé à évoluer un peu plus vite. On lui a alors découvert une tumeur tout près de la moelle épinière.

«Ça m’est arrivé à l’âgé de 15 ans, à mon année de repêchage dans le junior majeur, a raconté celui qui défendait alors les couleurs du Séminaire Saint-François, au niveau midget AAA, lors d’une entrevue avec l’Agence QMI. Avant l’opération, on ne savait pas si ça allait être bénin ou malin.»

Profiter de la vie

La tumeur s’est avérée bénigne, mais l’événement n’en fut pas moins marquant pour la famille Alain.

«Ç’a été une épreuve assez difficile pour moi et mes parents, a indiqué Alain. De recevoir ce diagnostic-là, ce n’est jamais banal. Au niveau mental, je pense que ça m’a vraiment rendu meilleur. Psychologiquement, le fait de côtoyer beaucoup d’enfants malades, le fait d’être à l’hôpital pendant plusieurs jours, ça m’a fait réaliser que la vie, ça ne tient parfois qu’à un fil. C’est vraiment important d’en profiter. J’essaie de mettre ça en place au hockey, mais aussi dans les autres sphères de ma vie en général.»

Un excellent plan B

Né d’un père ingénieur et d’une mère qui enseigne les mathématiques, Alain a toujours accordé beaucoup d’importance à ses études.

«Je ne voulais pas seulement jouer au hockey, je voulais avoir un excellent plan B, a dit celui dont le frère Marc-Olivier évolue pour les Remparts de Québec. J’ai toujours voulu avoir plusieurs options dans ma vie.»

«Quand j’étais plus jeune, ma mère me disait que si je travaillais fort à l’école, j’allais aussi travailler fort au hockey, a ajouté le jeune homme. Cette phrase-là est toujours restée dans ma tête.»

Il y a fort à parier que ce «leitmotiv» sera à nouveau présent au prochain camp d’entraînement du Canadien.

En plus d’Alain, un prix d’excellence Guy Lafleur a aussi été remis mardi à Carl Neill, des Stingers de l’Université Concordia. William Lemay, des Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe, a pour sa part reçu le Mérite Guy-Lafleur.