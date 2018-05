Ça sentait la victoire à plein nez au congrès de la CAQ le week-end dernier. Mais pas trop quand même. Car l’odeur de victoire, c’est comme une bonne épice. Quand il y en a trop, ça finit par tomber sur le cœur.

Non, dans le cas des caquistes, tout était bien dosé. On a évité de verser dans l’arrogance, pire ennemi d’un parti se trouvant dans l’antichambre du pouvoir.

Une équipe

Il y avait d’abord les militants, qui étaient survoltés. Qui plus est, la moyenne d’âge dans la salle avait de quoi rendre jaloux les deux vieux partis. Puis, l’organisation fut sans failles. Une démonstration de force, jumelée à un contrôle presque parfait du message.

Il y avait aussi la notion d’équipe compétente que les caquistes voulaient ancrer dans la perception. Désormais, plus personne ne peut en douter : François Legault réussit à attirer des candidats et des candidates de qualité. D’ailleurs, je trouve un peu ridicule cette chasse au passé libéral. «Ah! cette candidate a déjà donné au PLQ», ouin, pis?

C’est quoi, il faudrait pouvoir fédérer que celles et ceux qui n’ont jamais touché à un des principaux partis politiques? Voyons donc. Ce serait l’équivalent de lancer un club de compétition de natation formé uniquement de nageurs qui n’ont jamais mis un orteil dans une piscine. En clair, ça n’a aucun sens.

Signal ultime

Au contraire, il m’apparaît que le transfert de multiples libéraux qui se tournent vers la CAQ est le signal ultime d’un vent de changement qui souffle de plus en plus fort. Oui, certains le feront par opportunisme. Mais finalement, ce qui compte, c’est de démontrer que des gens de qualité ont envie de s’unir pour amener le Québec ailleurs. Voilà précisément ce que François Legault a accompli à Lévis et c’est pourquoi, plus que jamais, il se retrouve aux portes du pouvoir.