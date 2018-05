LAFONTAINE, Jocelyne

(née Turgeon)



" D'ici peu mes cher disparu(e)s m'accueilleront: bébé Chantal " un ange qui est passé dans ma vie "; mes parents bien aimés Yvette et Lucien; mon frère Daniel et sa conjointe Ginette.Une pensée spéciale à Paul, mon mari, mon amour de jeunesse, mon fidèle compagnon de tant d'années. À mes filles: Linda et Manon (Sylvain), à mes frères et soeur: André (Claudianne), Michel (Déborah), Sylvie (Gilles). À mes 4 adorables petits-enfants: Olivier, Raphaël, David, Shanele. À mes beaux-frères et belles-soeurs Lafontaine ainsi qu'à mes oncles et tantes Lessard et mes tantes Turgeon. À mes cher(es) amis(es) et à tous ceux et celles qui m'ont prodigué leur amitié. Merci pour ce baume qui a su réchauffer mon coeur.Remerciements sincères à mon médecin de famille Michèle Lamoureux. Aux soins palliatifs du CHUM et à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'île, merci pour les excellents soins reçus. "Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la recherche pour le cancer ou à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'île.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie Feron Athos, 1275 Dollard, Montréal, Qc, H8N 2J1,vendredi le 1er juin 2018 de 18h à 21h et samedi le 2 juin 2018 dès 11h suivi d'une réunion de prières dans la chapelle du complexe à 13h.