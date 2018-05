Bordel politique en Italie

Rien ne va plus en Italie. Le premier ministre a remis sa démission. Il avait été choisi par une coalition des partis victorieux aux élections du 4 mars dernier. À la place, le président italien a nommé comme premier ministre intérimaire un économiste de 64 ans, Carlo Cottarelli.

Ce dernier est copieusement détesté dans la population, parce qu’il a imposé de dures mesures d’austérité. Les partis qui ont remporté les dernières élections demandent donc un nouveau scrutin. Surtout, ils appellent au remplacement des vieilles élites politiques. Un discours de plus en plus répandu en Occident, y compris au Québec.

1. Pourquoi le premier ministre a-t-il remis sa démission ?

Le précédent premier ministre, Guiseppe Conte, était le candidat de compromis entre deux partis politiques, la Ligue et le Mouvement 5 Étoiles. Ces partis ont peu en commun. La Ligue est très à droite et anti-immigrants. Le Mouvement 5 Étoiles est en faveur d’un renversement des élites traditionnelles et il prône une lutte vigoureuse contre la corruption. Les deux partis sont finalement parvenus à se mettre d’accord sur un programme commun et sur des candidats aux postes de ministres. Le candidat au poste de ministre de l’Économie était Paolo Savona, un économiste de 81 ans qui déteste la zone euro. Le président de l’Italie a accepté toutes les nominations, sauf celle de Savona. Ce refus de nommer Savona a entraîné la démission de Conte.

2. Pourquoi le président a-t-il refusé de nommer Savona ?

Le président a invoqué les traités et les obligations internationales auxquels l’Italie a adhéré pour refuser la candidature de Savona. Mais le programme commun des deux partis contient des contradictions qui laissent songeur. Par exemple, il prévoit des baisses d’impôt importantes. En même temps, il propose des mesures coûteuses : un revenu de citoyen­neté, l’abaissement de l’âge de la retraite et des investissements massifs. Or, la dette de l’Italie représente 130 % de son PNB. On ne voit pas très bien comment de telles mesures n’entraîneraient pas une grave hausse de la dette du pays. Ce qui pourrait dégénérer en crise économique européenne.

3. Quand seront les prochaines élections ?

Les prochaines élections auront lieu cet automne ou au début de 2019. Si la Ligue et le Mouvement 5 Étoiles jouent bien leurs cartes, ils peuvent espérer remporter plus de voix, puisque le président leur refuse le pouvoir. Mais tous les autres partis caressent­­­ le même espoir.

4. Pourquoi aucun parti n’obtient-il de majorité ?

La quasi-impossibilité d’élire un gouvernement majoritaire provient du système de vote proportionnel qui existe en Italie. En raison de ce système, de petits partis grignotent les votes de grands partis qui défendent des intérêts généraux. Par ailleurs, le refus des partis traditionnels de reconnaître la gravité des problèmes d’immigration laisse le champ libre à des partis plus radicaux.