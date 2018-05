Borfiga :«Denis n’a même pas joué son meilleur tennis»

PARIS – Louis Borfiga a assisté à la victoire de Denis Shapovalov et le vice-président responsable du développement de l’élite à Tennis Canada s’est dit impressionné, une fois de plus, par le rendement offert par le joyau canadien.

«Même s’il a disputé un solide match, j’estime que Denis n’a pas joué son meilleur tennis et ça ne l’a pas empêché de l’emporter en trois manches contre un rival coriace et expérimenté, a analysé Borfiga. C’est encourageant. Il n’est jamais facile d’amorcer un tournoi du grand chelem sur terre battue, surtout dans des conditions difficiles avec la pluie qui tombait.

«Denis est jeune et il n’a pas paniqué alors que son adversaire a failli remporter la première manche. Ses coups sont tout aussi efficaces sur la terre battue que sur les autres surfaces. Il est rapide et ça va être intéressant de suivre sa progression lorsqu’il aura acquis une plus grande expérience.»

«Il apprend vite» -Martin Laurendeau

Un peu plus loin dans le couloir menant au vestiaire, Martin Laurendeau se sentait bien dans sa peau après avoir vu son protégé offrir une aussi belle performance dès le départ.

«Il est en train d’apprendre et il apprend vite, a-t-il dit. Lorsqu’il tirait de l’arrière 5 à 2 dans la première manche, Denis a pu disposer de balles neuves et il a ensuite été en mesure d’imposer son jeu, d’utiliser ses meilleures armes.

«Je trouve qu’il a su se montrer discipliné sur un bon nombre de coups. Il a compris qu’il ne doit pas modifier sa façon de jouer sur la terre battue, a poursuivi Laurendeau. Denis a l’occasion de récolter de gros points au classement cette semaine et il a déjà hâte à la saison sur le gazon, une surface qu’il adore. Il aura une belle fenêtre devant lui avec quatre tournois pour acquérir d’autres précieux points.»