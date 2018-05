Ce nouveau café des Shops Angus est tellement beau que vous en aurez (presque) des frissons

Vous avez maintenant une raison de plus d’aller faire un tour aux Shops Angus! Le chaleureux café Station W y a installé sa seconde succursale.

L’endroit a ouvert ses portes le 28 mai dernier, dans le local 124 du 2600 rue William-Tremblay.

Les rares images partagées sur Instagram depuis nous offrent un «sneak peek» d’un local hyper lumineux qui nous donne envie de sortir notre téléphone cellulaire pour prendre une photo Instagram.

En plus d’avoir un beau décor et des plafonds hyper hauts, la Station W – Angus sert bien entendu du bon café, mais aussi des grilled-cheese, des sandwichs, des salades repas, des pâtisseries et des brunchs! C’est tu pas beau tout ça! Les résidents du quartier seront aux anges d’avoir un beau et bon café si proche.

Pssst : on a aussi réalisé en se promenant sur Instagram que le café Station W appartient entre autres au comédien Eric Paulhus qu’on a pu voir dernièrement dans la fabuleuse télésérie Lâcher prise. Vous le croiserez peut-être de temps à autres, qui sait!?

Station W – Angus

2600 rue William-Tremblay, local 124

